フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者はこれ】立ち腹筋で、運動不足のぽっこりお腹と腰まわりをギュッと引き締める！」と題した動画を公開しました。この動画では、初心者や運動不足を感じている人でも無理なく取り組める、立ったまま行う腹筋トレーニングを紹介しています。



脇腹のねじりと下腹部の引き上げを意識する「クロスニータッチ」から始まります。ひじとひざを交互にゆっくりとタッチする動作で、体幹を使ってバランスを取ることがポイント。続いて、両手を組んで体を左右にひねる「ツイストリーチ」では、骨盤を動かさずに脇腹を雑巾のように絞るイメージで行うことで、ウエスト周りへの効果が高まります。



さらに、お腹の力で片足ずつひざを持ち上げる「フロントニーアップ」や、体を真横に倒して脇腹を縮める「サイドベント」といった種目が続きます。一つひとつの動きはシンプルながら、腹筋全体にアプローチできるよう計算された構成です。トレーニングの最後には、腹式呼吸によるクールダウンを行い、使った筋肉を落ち着かせます。



このトレーニングは、腰への負担が少なく、従来の腹筋運動が苦手な人にもおすすめです。特別な器具も不要なため、自宅で気軽に始められます。日々のすきま時間でぽっこりお腹の解消を目指してみてはいかがでしょうか。