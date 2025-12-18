日本民間放送連盟（民放連）が１８日、都内で定例会見を行った。早河洋会長が、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で米動画配信大手「ネットフリックス」が大会を独占配信することに言及した。

来年３月のＷＢＣを巡っては、ネットフリックスが独占放送権を獲得。地上波での試合放送はないとしており、日本国内の野球ファンから賛否を呼んでいた。

早河会長は９月の定例会見で、２００６年の第１回から同大会を放送してきたテレビ朝日会長の立場から「できるだけ多くの人に視聴していただくために何をできるか考えたい。ライブ放送がネットフリックスであるならば、ゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）で（地上波で）再放送できないかという思いはある」と持論を展開していた。だが、この日の会見では、地上波でのディレイを含む放送の可能性について「ないでしょう」と悲壮感をあらわにした。

「ＷＢＣやＦＩＦＡワールドカップなどの国際的な大会の放送権料が高騰しており、地上波放送が難しくなっている現実があるが、スポーツ（振興）の裾野の拡大に地上波放送は非常に重要だ。もちろん、採算度外視というわけにもいかない。スポーツライツの問題は今、非常に難しい判断を迫られている」と語った。