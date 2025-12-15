12月12日 投稿

12月12日に音楽アーティスト・米津玄師より公開された、「レゼダンス」がSNSで話題と話題となっている。

本映像は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のタイトルロールでもあるレゼが、主題歌である「IRIS OUT」に合わせて踊るダンス映像。米津玄師が描きおろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズが取り入れられている。

米津玄師により公式SNSでレゼダンスが発信されると、Xでは「#レゼダンス」がトレンド入り。12月15日16時時点で動画再生数1.4億回以上、いいね数150万回以上、コメントは5500件を超える大反響となっている。

このバズりは10月1日に投稿された「天使の悪魔ファンアート」の71万いいねを塗り替え、米津玄師アカウント史上最高記録”に。なお、楽曲のセールスも好調で、9月15日のリリース以降、国内・国外を含めた歴代チャート記録を続々と塗り替えている。

【米津玄師 Kenshi Yonezu - IRIS OUT】【レゼダンス場面写真】【レゼダンス場面写真】

「IRIS OUT」ジャケット

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社