V·Ï¥Ð¥ó¥É¡¦¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¡¢³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¡¡²Æì¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤Ç¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¼Ì¿¿¤ò²Ã¹©»ÈÍÑ¤ÇÊªµÄ
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¡×¤¬2025Ç¯12·î13Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¹õÅÉ¤ê¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿Åê¹Æ
¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤Ï¡¢25Ç¯10·î¤è¤êSNS¤ò»ÏÆ°¡¢11·î¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤À¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î10Æü¤«¤é12Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë»°Ï¢Ìë¡¡²ÆìÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ø¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡Ù¡×¤Î¹ðÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¹ðÃÎ¤ËºÝ¤·¡¢»åËþ»Ô¤Î¡Ö¤Ò¤á¤æ¤êÊ¿ÏÂµ§Ç°»ñÎÁ´Û¡×¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½÷³ØÀ¸¤é¤ÎÌÜ¸µ¤ò¹õÅÉ¤ê¤Ë¤¹¤ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö±¨ -karasu-¡×¤µ¤ó¤ä¡Öð»Ì´ -hakumu-¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê³ØÅÌÂâ¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²ÆìÀï¤Ç¤Îµ¾À·¼Ô¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤Ê¤ê¤Ë²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï12Æü¡¢¡Ö²Æì¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆÂ¿¿ô¤´°Õ¸«¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ë¤Ï¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Íâ13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤ÎÇÛÎ¸¤ª¤è¤ÓÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤Ê¤ê¤Ë²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ²Æì¤ÎÎò»Ë¤òËè¿«¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ·èÄê¼¡Âè¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êó¹ð¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥®¥Ë¥ç¥ë¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¾å¤Î¹Ô°Ù¤Ê¤é³Î¿®ÈÈ¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÈá·à¤ò³Ø¤ó¤À¤éÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¡£·ë¶ÉÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¤È¤«¼«¸ÊËþ¤Ç·×²è¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Êò¤ì¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ÆáÇÆ»Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö²ÆìOutput¡×¤Ï12Æü¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö²ñ¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿°Ù¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ÎÇØ·Ê²Ã¹©¤Ê¤É¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ö¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤â²ù¤ä¤ß¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£