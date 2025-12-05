ニットなのに「編み目がない」すっきり・キレイで・華奢に見える「もっちりニット」

編み目が目立たないから「ゆるくてもキレイ」

スウェットに近いようなスムースタッチで、保温性は保ちながら見た目のほっこり感をセーブ。しっとり・もっちりとしたキレイな質感だけど力みなく、素肌に着てもちくちくしない。さらには、メンズっぽいオーバーなサイズで選んでも、その縦落ち感が華奢見えにつながる、メリット満載のデザイン。







スウェットライクな見た目に反して体に沿うソフトな質感

グレーフーディ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） レザーショートパンツ／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） キャップ／BLUESCENTRIC（メイデン・カンパニー） イヤリング／IRIS 47（フーブス） バッグ／テッセンクリエーション ロングブーツ／ネブローニ



しっとりとしたニットをレザーのツヤで今っぽく。ゆるいサイズ感とすそまですとんと落ちる縦落ち感で、どんな形のボトムも受けとめられる。







心地いいタオル地風

ネイビータートルニット／TICCA なめらかな質感をネイビーでさらに品よく。すそに入ったスリットがヒップまわりのカバーに。折り返さないハイネックで窮屈感のない小顔効果も。







ラフに着られるからし色

イエローニット（メンズ）／BATONER メンズサイズならではの長め丈や肩幅の余りが、ハイゲージのリラックス感に一役。スムースな手触りなのに起毛感がしっかりある、キッドモヘア100％ならではの素材感。







