サプライズで結婚あいさつをしたい彼氏


【漫画】本編を読む

mamagirlにて投稿された『彼の実家へ結婚挨拶！』という作品が、ネットを中心に話題となっている。本作はSNS等で見たエピソードをもとに制作をしたという。今回は本作をお届けするとともに、プロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんに本作が誕生したきっかけについても話を聞いた。

彼の実家へ結婚挨拶！「え、アポ取ってないよw」いきなりサプライズでご両親と対面!? 03


現在婚約中のミホ(28歳)は、彼氏のケイタと一緒に新居で使う家具を見に行った。2週間前、ケイタがミホの両親にあいさつへ行くと、お父さんは泣いて喜んでくれた。

05


ミホは近々ケイタの両親にあいさつへ行くが、ケイタから「うちは母ちゃんがとにかく強い」と聞いて緊張してしまう…。

07


結婚挨拶の当日、ケイタの実家には特急列車で1時間半ほどで到着する。ケイタに「ご両親今日のこと何か言ってた!?」と聞くと、なんと今日のことは親に言っていないというではないか!?

08


ケイタはサプライズで両親に結婚挨拶したいようだが、それが全く理解できないミホ。そしてミホは、先日のプロポーズが上手くいかなかったことを思い出す。

15


ミホはケイタとの将来が不安になり、次の駅に到着すると一人でドアの方へ向かう。ケイタに「降りる駅違うよ！」と止められたが、「結婚挨拶でサプライズなんで無理！」と言って、電車を降りる。

16


その後もいろいろと考えた結果、何かと価値観が合わなさそうなので、ケイタとは婚約破棄したという。

梅田さんに本作が誕生した経緯について伺うと、「結婚関連のイベントでは、時々想像もつかないようなトンデモエピソードがSNS等で流れてくるため、それらの話を参考に制作しました」と話してくれた。そして「本作の展開は創作ではありますが、最後は主人公と同じく読者の皆さんにスカッとしていただけたらうれしいです」と語る。付き合ったり結婚するなら、自分と相手の価値観がどれくらい合うか知ることは大切だろう。

mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味がある方はぜひ一度読んでみて！

取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。