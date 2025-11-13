ブラックサンダーの新作♡トースト専用きなこで朝食がザクザク美味しい

有楽製菓より、人気の「トースト専用ブラックサンダーきなこ」が2025年11月13日(木)より公式オンラインショップと直営店で発売！深く焙煎した黒須きなこを使い、きなこ・大豆パフ・トーストの香ばしさが重なる絶妙な味わいに進化。パンにのせて焼くだけの簡単さはそのまま、朝食やおやつにぴったりの“ザクザク美味しい”新トースト体験をお楽しみください♡

トースト専用ブラックサンダー誕生秘話

SNS投稿から生まれた「トースト専用ブラックサンダー」は、ブラックサンダーをそのままパンにのせて焼くアイデアがきっかけ。

熱でパンと一体化する専用チョコを採用し、ザクザク食感を活かすシートタイプに。洗い物も少なく、手も汚れず簡単に楽しめるのが特長です。

2020年の誕生以来、多くのファンに愛され、2021年には香ばしいきなこ味も登場しました。

香ばしさアップ！きなこトーストの魅力

今回の「トースト専用ブラックサンダーきなこ」（公式オンラインショップ271円、直営店180円）は、深く焙煎した黒須きなこを使用。

きなこ・大豆パフ・トーストの3つの香ばしさが重なり合い、バランスの良い味わいに。ザクザク食感とサクサクの大豆パフが合わさり、朝食やおやつがもっと楽しく♡

そのまま焼くだけでも美味しく、簡単アレンジでさらに楽しめます。

おすすめアレンジレシピで楽しむ

おすすめは「ハーフ＆ハーフ」と「黒蜜きなこもちトースト」の2種類。ハーフ＆ハーフはトースト専用ブラックサンダーときなこを半分ずつのせてトースターで1分30秒～2分焼くだけ。

黒蜜きなこもちトーストは、餅を重ねて焼き、最後に黒蜜をかけると和風スイーツのような一品に。公式オンラインショップでは他のアレンジレシピも紹介されています♪

“あつあつ＆ザクザク”朝食で幸せなひとときを

「トースト専用ブラックサンダーきなこ」は、パンにのせて焼くだけで香ばしい黒須きなこと大豆パフの絶妙な味わいを楽しめる一枚。

公式オンラインショップは271円、直営店は180円（税込）で購入可能です。

手軽で美味しい朝食やおやつにぴったり♡ ザクザク食感の新しいトースト習慣で、毎日をちょっと特別に彩りましょう♪