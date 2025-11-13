59ºÐÈà½÷¤È26ºÐÈà»á¡¡¡È33ºÐº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬±ê¾å³Ð¸ç¤ÇÈ¯¿®Â³¤±¤ëÆü¡¹¡¡¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È±þ±ç¤ÎÀ¼
59ºÐ¤ÎÈà½÷¤È26ºÐ¤ÎÈà»á¤Ë¤è¤ë¡È33ºÐº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤¬¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢400·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®Ãæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö33ºÐº¹¥«¥Ã¥×¥ëvlog¡×¡Ê@ayunana_style¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¡£»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¡Á¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ï±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡ª¡©
¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢33ºÐÇ¯²¼¤ÎÈà»á¡¦ÊâÌ´¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤òInstagram¤äYouTube¡¢TikTok¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÈÇ¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö33ºÐ¡×¤È¤¤¤¦·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îðº¹¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï±ê¾å³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÇ¯¤Îº¹Îø°¦¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢»Å»ö´Ø·¸¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Í¹ñ½Ð¿È¤Ç¡Ö¼«Á³¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èà¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢33ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°ìÊý¤ÎÊâÌ´¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤òË¾¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡Ø¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡Ù¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤âÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÈÊâÌ´¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î"Ç¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë"¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¡×¤¬ÉÔ°Â¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Î¤´Î¾¿Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤Æ·ëº§¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢33ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»äÃ£¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÏÎÉ¤¤Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ§¿Í¤Ë¸òºÝ¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç¯Îðº¹¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡ØÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ù¡ØÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö33ºÐº¹¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤¬¸ÅÉ÷¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÊâÌ´¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡Ö±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤È¤·¤Æ¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¡£
¡ÖÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤ÆÁá¤¯¼£¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¸½ºß¤Ï¸òºÝ³«»Ï¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ¯Îðº¹¤äÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¨¤¿±ï¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×