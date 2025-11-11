【心理テスト】ババ抜きどこから引く？答えでわかる「あなたの同性に嫌われる部分」

【詳細】他の記事はこちら

Q：ババ抜きをしています。どのカードを引きますか？

A：右端

B：右から2番目

C：左から2番目

D：左端

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

トランプなどのゲームの仕方には、その人の本性があらわれます。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。あなたがどのカードを引こうと思ったのかから、「あなたの同性に嫌われる部分」が明らかになります。

A：右端…甘え上手すぎる

このカードを引くあなたは人懐っこく、誰からも可愛がられるタイプです。素直で頼り上手なあなたの魅力は、時に甘え上手すぎると感じられてしまうことも。特に同性からは「計算高い」「ちゃっかりしている」と誤解されやすい傾向があります。

悪気がなくても、頼りすぎると距離を取られてしまうこともあるでしょう。感謝の言葉をしっかり伝え、自分でも行動する姿勢を見せることで、信頼と好感の両方を得られるようになります。

B：右から2番目…空気を読まない

このカードを引くあなたはマイペースで自由な発想を持つタイプです。自分の感じたままを率直に言葉にできる素直さが魅力ですが、場の空気を無視した発言が、時に周囲を戸惑わせることがあります。特に同性の集団の中では、少し浮いた存在に見られることも。

あなたらしさを失わないことは大切ですが、「今は言うべきタイミングかな？」と一瞬考える癖をつけると、人間関係が格段にスムーズになります。

C：左から2番目…愚痴や悲観が多い

このカードを引くあなたは感受性が強く、心の機微にとても敏感なタイプです。その分、悩みやストレスをため込みやすく、つい愚痴や悲観的な話をしてしまうことがあるかもしれません。聞き手が最初は共感しても、続くと「いつもネガティブ」と距離を置かれることも。

無理に明るく振る舞う必要はありませんが、愚痴のあとに「でも、次はこうしてみよう」と前向きな一言を添えるだけで、印象がぐっと好転します。

D：左端…人より優位に立とうとする

このカードを引くあなたは自信家で、努力を惜しまない向上心の高いタイプです。ただ、その完璧主義や競争心が強すぎると、同性から「マウントを取ってくる」と思われてしまうことも。無意識のうちに相手を比べてしまう癖があるかもしれません。

誰かを下げるよりも、自分の成長に意識を向けることが、開運の鍵。謙虚さと余裕を少しプラスすれば、あなたの存在感は憧れられる人へと変わっていくでしょう。