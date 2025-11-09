元阪神・横田慎太郎さんの知られざる秘話。永遠の別れから2年、両親への独占インタビューも

2025年、圧倒的な力でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。輝かしい歴史を刻むなかで、このチームには、背番号24・横田慎太郎さんの訃報という、決して忘れることのできない出来事が2年前に起こった。

2013年にドラフト2位指名で阪神に入団した横田さんは、21歳で脳腫瘍を発症、28歳の若さで生涯を閉じるまで家族とともに闘い続けたが、その人生の軌跡を描いたノンフィクションが『栄光のバックホーム』（幻冬舎フィルム／11月28日より公開）として映画化されることに。

その公開に先駆け、本日11月9日（日）、横田さんが走り抜けた28年の軌跡を貴重映像とともにたどるドキュメンタリー『奇跡のバックホーム』が放送される。

横田さんは2016年に1軍デビューを果たし、プロ初ヒットを記録。攻守ともに優れ将来を期待された若き逸材だったが、2017年、脳腫瘍という思いもよらぬ病に襲われる。

家族やチームメイトの支えで臨んだ闘病生活、そして壮絶なリハビリ。すべては、「もう一度グラウンドに戻る」ために。

『奇跡のバックホーム』では、ドラフトやキャンプ、デビュー戦でのプロ初ヒットなど現役時代のプレーをはじめ、病魔との闘いや懸命なリハビリの様子を貴重な映像やチームメイト・関係者の証言で振り返る。

さらに、永遠の別れから2年が経った今、息子・慎太郎さんへの想いがあふれる両親への独占インタビューも実施。誰からも愛された横田慎太郎さんの魂の物語を届ける。

◆涙で語った引退試合の様子も

18時間にも及ぶ脳腫瘍の手術で一命は取り留めたものの、横田さんを待っていたのは厳しい闘病生活だった。

それでも横田さんは「苦しいことはいっぱいあったが、リハビリ中までずっと下を見てやっても意味がないので、ずっとずっと強い気持ちで励んでいました」と現役復帰を目指し続けた。

治療によって体重が13キロも落ち、髪の毛が大量に抜け落ちるなど壮絶なリハビリ生活でも、決して弱音を吐かなかった横田さん。

しかし視力の低下など、野球を続けることは困難で、2019年に引退を決意。

1096日ぶりの公式戦出場となった引退試合では、まだ視力の戻っていない横田さんがセンターから渾身のノーバウンド送球。この名プレーは“奇跡のバックホーム”と称され、語り継がれることとなった。

球場に集まった多くのファン、チームメイト、そして家族が見守るなか、涙ながらに「最後にまさかこんな素晴らしいことが起こるとは…。必死に練習している姿を神様は見ていると思いました」と語った横田さん。

こうして、多くの人々に支えられて横田さんの6年間のプロ野球人生は幕を閉じた。

◆背中を押した家族の深い愛

6年間のプロ野球人生を終え、故郷の鹿児島に戻った横田さんだが、今度は脊髄に腫瘍が見つかり、2度目の闘病生活へ。

退院後、「自分が元気になって、みんなを助けよう」「少しでも苦しい思いをされている人の力になりたい」と新たな目標を見つけた横田さんは、自身の経験を伝える講演活動に尽力する。

「絶対に治ると信じて生活しています」と、常に前を向いて歩き続けた横田さん。

そんななか脳腫瘍が再発し、横田さんは「治療をやめてやりたいことがある」と母に告げる。

「慎太郎の人生だから、慎太郎が決めなさい」番組では、横田さんの揺るぎない決意を後押しした家族の深い愛にも迫る。

◆両親の目の前で“ある奇跡”

2023年7月――横田さんは脳腫瘍のため神戸市内の病院で逝去。同年、岡田彰布監督率いる阪神タイガースは、18年ぶり6度目のセ・リーグ優勝を果たした。

優勝を決める試合の9回表。横田さんと同期入団の岩崎優投手が入場曲に選んだのが、横田さんが闘病中に心の支えにしていたゆずの『栄光の架橋』だった。

「ここに横田がいるんだぞ」という岩崎投手の想いを知るファンたちの大合唱は選手たちの背中を強く押したに違いない。

同じく同期の梅野隆太郎選手も「24番は一緒にいるものだと思って、一緒に喜びを分かち合う」と、背番号24・横田さんのユニフォームを手に岩崎投手を見守った。

そして、胴上げの瞬間には24番のユニフォームも一緒に空高く舞い、まさに“チーム一丸”となって優勝をかみしめた。

番組では、横田さんの両親への独占インタビューも実施。息子への想いを語る両親の目の前で“ある奇跡”が起こる。

さらに、「ヨコの分まで」と社会人野球で現役を続ける元阪神タイガース・北條史也選手の想いにも迫る。

「野球をやってきてよかった」――。ここでしか見られない貴重映像と知られざる秘話満載で、野球選手・横田慎太郎さんの28年の軌跡を振り返る。