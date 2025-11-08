ジミー チュウのホリデー♡輝きをまとう限定フレグランスコレクション

街のイルミネーションが輝き始める季節、ジミー チュウ フレグランスからホリデー限定の特別な香りが登場します。アイコニックな「アイ・ウォント・チュウ」が、ゴールドパールのきらめきをまとい、よりラグジュアリーに。ボトルデザインもギフトセットも、まるでジュエリーのような存在感。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな限定コレクションです♡

ジミー チュウの限定フレグランスでホリデームードを満喫

2025年11月5日（水）に数量限定で登場する「ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ゴールデンパール エディション」（100mL／25,740円）。

ネイビーグラデーションのボトルに、ゴールドパールのチャームをあしらった華やかなデザインは、まるでホリデードレスのよう。

チャームはヘアジュエリーとしても楽しめる遊び心ある仕様です。スイートフローラルの香りが、特別な夜にぴったりのエレガンスを添えてくれます。

【SALONIA】新作「スムースシャインマルチケアブラシ」で叶えるツヤ髪習慣♡

ギフトにもおすすめ♡豪華なセットで香りを贈ろう

12月3日（水）発売の「ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ギフトセット」（22,550円）は、エレガントなレッドのギフトボックス入り。

現品のオードパルファム（100mL）に加え、ボディローション（100mL）と持ち歩きに便利なパーススプレー（7.5mL）がセットになっています。

香りを重ねることで、より贅沢なフレグランス体験を楽しめる、ホリデーだけの特別なコフレです♪

イベント＆キャンペーンでホリデーをさらに華やかに

11月5日（水）～11日（火）に名古屋三越 栄店で開催される「サロン ド パルファン 2025」では、ジミー チュウの新作フレグランスをはじめとした人気香水が登場。

期間中、税込18,370円以上の購入でオリジナルポーチとミニフレグランス（4.5mL）がプレゼントされます。

さらに、11月5日（水）からは全国でキャンペーンも実施。

オリジナル トート バッグ

トイレタリー ポーチ

レディースフレグランスを18,370円以上購入でトートバッグ、メンズフレグランスを15,510円以上購入でトイレタリーポーチをプレゼント。数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

ホリデーを彩る香りで、自分らしい輝きを♡

この冬、ジミー チュウのフレグランスがあなたの魅力を引き立てます。

華やかでいて上品な香り、心ときめくボトルデザイン、贈り物にぴったりなギフトセット──どれもホリデーの魔法を感じさせてくれる特別なラインアップです。

自分らしく輝きたい季節に、ジミー チュウの香りで最高の瞬間を演出してみてください♡