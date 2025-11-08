ゴンチャにFelixが再登場♡11月限定の特別装飾＆プレゼント企画がスタート！

世界中で愛されるティーブランド「ゴンチャ」とStray KidsのFelixが贈る、ファン待望の第3弾キャンペーンが11月13日(木)からスタート！全国の店舗がFelix仕様に彩られ、特別デザインのカップスリーブや店頭サイネージ、新作動画などが登場します。さらに、抽選で手に入る限定キーチェーンやSNS投稿キャンペーンも開催。ゴンチャの一杯とともに、Felixとの“とっておきの時間”を楽しんで♡

Felix×ゴンチャ、ラストを飾る豪華キャンペーン

Felixアンバサダー記念キャンペーン

Felixキーチェーン

ゴンチャのグローバルアンバサダーを務めるStray KidsのFelix。9月から続いた施策のラストを飾る第3弾キャンペーンが、2025年11月13日(木)～11月30日(日)まで開催されます。

期間中、My Gong chaを利用して累計1,000円(税込)以上購入した方の中から、抽選で3,250名様に「Felixキーチェーン(全2種からランダム1点)」をプレゼント。

ドリンクはもちろん、トッピングやフード・グッズの購入も対象です。Felixファンにとって見逃せないチャンスです♡

セザンヌの新作リップ＆アイブロウで冬の美人顔に♡ 美発色ティント×立体眉コレクション

店内も街中もFelixでいっぱい！フォトジェニック空間に変身

11月6日(木)からは、全国11店舗でFelixデザインの新装飾が登場。

秋葉原中央通り店や渋谷スペイン坂店など、人気エリアの店舗がFelixカラーに包まれます。数量限定のカップスリーブや、等身大パネルとの撮影スポットも設置。

相模大野ステーションスクエア

大宮アルシェ

#Felixとゴン活記録 キャンペーン

さらに、相模大野ステーションスクエアや大宮アルシェでは大型LEDサイネージ映像を放映中。

SNSで「#Felixとゴン活記録」をつけて投稿すれば、抽選でオリジナルグッズセットが当たるチャンスも♪

Felixおすすめドリンクでティータイムをもっと特別に

黒糖 烏龍ミルクティー＋パール(ICED/M 670円)

ロ ミルク＋パール(ICED/M 620円)

Felixが選ぶ3つのおすすめドリンクも登場。

香ばしさと深みが絶妙な「黒糖 烏龍ミルクティー＋パール(ICED/M 670円)」、爽やかな「烏龍ティー＋ナタデココ・ミルクフォーム(ICED/M 500円)」。

そしてお気に入りの「タロ ミルク＋パール(ICED/M 620円)」。見た目も美しいタロミルクは、紫色のグラデーションが写真映え間違いなし。

お気に入りの一杯を片手に、Felixと過ごす“幸せなお茶の時間”を楽しんで。

ゴンチャで感じる、Felixとの特別なひととき

今回の第3弾キャンペーンは、これまでの集大成。店内装飾や限定アイテム、そしてBGMにまでFelixの世界観が広がります。

ティーを味わいながら、日常の中で小さなときめきを感じられるのがゴンチャの魅力。11月だけの限定企画なので、ぜひ足を運んでみてください。

お気に入りのドリンクとともに、心がふわっと温かくなるようなひとときを♡