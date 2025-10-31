¡È¥Á¥¥ó¡É¤Ç½÷À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ 25ºÐ¼Â²ÈÊë¤é¤·Ìµ¿¦¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤25ºÐÌµ¿¦ÃËÀ¤¬¡¢ÃË¤òËá¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»²²ÃÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û25ºÐÌµ¿¦ÃËÀ¤ÎDVD¤Þ¤ß¤ì¤Î¼Â²ÈÆâÉô
¡¡10·î30Æü¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #1¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡£½é²ó¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¤È¡È·ê·¡¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ½÷À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë¡¢4·î¤Ë3Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÅÄÃæ¡£¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌµ¿¦¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£º£¤ÎÌ´¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎËÝÌõ²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÌó3000ËÜ¤È¤¤¤¦¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎDVD¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤À¡£¡Ö¡È¥Á¥¥ó¡É¤È¤¤¤¦¤È¤ª¤ê¡¢²²ÉÂ¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤òºî¤ë¤È¤«¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¨¤²ÊÊ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¼å¤¤¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º1¤Ä¡£Æ¨¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë