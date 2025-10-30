霜降り明星・粗品、自身が離婚に至った経緯を明かす「徐々にしんどくなってみたいな感じ」

10月29日深夜放送の読売テレビ・日本テレビ系『吉田と粗品と』にて、MCの霜降り明星・粗品が、自身が離婚に至った経緯を明かした。

番組内で“夫と離婚したいが踏ん切りがつかない”という女性相談者から、“どういうきっかけで離婚したのか？”と聞かれた粗品は、「自分のためもありますし、仕事がどうとかも（ある）」と切り出した。

続けて、「僕は特に不貞行為があってとか、お互いにとかそういう話でもなく。そんなんはなかったんですけど」「なんか疲れてとか、徐々にしんどくなってみたいな感じでしたかね。だから、ある日突然バーンとかではなくという感じでしたね、僕の場合は」と、離婚に至った経緯を明かした。

また、「結婚・離婚って大層に思われる方もいると思いますが、意外に結構みんな離婚はするし」「こうやって旦那さんの愚痴をこぼす奥さんだってまぁもちろんね、いらっしゃいますし」などとコメントし、「ライトに考えてももちろんいいし、結婚・離婚を」と私見を述べていた。