ロクシタンのホリデー限定ハンドクリーム登場！光の魔法を感じて♪

南仏オート・プロヴァンスの陽光にインスパイアされたロクシタンの【ホリデーコレクション】が、今年も心ときめく限定デザインで登場します。「Catch The Lights－光の魔法－」をテーマに、朝・昼・夜それぞれの光を香りで表現した特別なハンドクリームキットが2種お目見え。開けた瞬間に広がる香りと上質なテクスチャーで、手肌だけでなく心まで優しく包み込みます♡

ロクシタン【ホリデー】の光が導く3つの香り

2025年のロクシタン【ホリデー】コレクションのテーマは「#Catch The Lights－オート・プロヴァンスの光の魔法－」。

南仏の朝・昼・夜、それぞれの光を表現した3種の香りが登場します。

清々しい朝の光をイメージした「プルミエール レイヨン」、あたたかな昼の光を感じる「ルミエール ディヴェール」、そして心がほっと安らぐ夜の光「ニュイ フェスティブ」。

どの香りも季節の変化とともに、あなたの手肌に優しく寄り添ってくれます♡

MEDIHEALがキム・ジェジュンを新ミューズに就任♡世界に届ける新しいスキンケア体験

ギフトにもぴったり♡2種の限定ハンドクリームキット

限定キットは「GIFT FOR YOU」と「GIFT FOR ALL」の2種類。

【GIFT FOR YOU】は10mLサイズのミニハンドクリーム4本入り（プルミエール レイヨン、ルミエール ディヴェール、ニュイ フェスティブ、シアハンドクリーム）。価格は3,300円（税込）。

【GIFT FOR ALL】は9本セットで、3つの香りが各3本ずつ入り、太陽のきらめきをイメージしたホリデーポーチ付き。価格は6,600円（税込）。

友人や家族へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです♪

光に包まれる冬を、ロクシタンとともに♡

朝・昼・夜、3つの光の香りで包み込むロクシタンのホリデーコレクションは、見るだけでも心が弾む限定デザイン。

乾燥しがちな季節に潤いを与えながら、香りのレイヤーで気分まで明るくしてくれます。

「GIFT FOR YOU」も「GIFT FOR ALL」も、数量限定での展開。大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、今だけの光を手にしてみてはいかがでしょうか♡