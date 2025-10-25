元AKB48メンバーで、現在は実業家としても活躍する“こじはる”こと小嶋陽菜のセクシーショットが話題だ。

【写真】超ミニ×シースルーハイソックス姿が印象的な小嶋陽菜

実業家としても活躍する“こじはる”

「小嶋さんは集英社の美容雑誌『MAQUIA』2025年12月号の表紙を飾り、黒のふんどし風スーツ姿で大胆な生脚を披露しています。10月22日までに更新された本人のInstagramアカウントでは《最近の美容やボディメイクについてたくさんお話ししました!》《ちなみにこのカバーのテーマはスナイパー?らしい》のメッセージとともに、表紙写真のほか、撮影中のオフショットの動画もアップされています」（スポーツ紙記者）

小嶋は2005年にAKB48のオープニングメンバーのオーディションに合格。2017年にグループを卒業後は、18年に自ら企画とプロデュースを手がけるファッションブランド「Her lip to」を立ち上げている。

大人の魅力が全開の小嶋の姿に、コメント欄には称賛の声が相次いでいる。

《かっこいい〜》

《なんか痩せました?? ほどよいバランス素敵》

《この衣装めっちゃかわいいけどスカート履き忘れてるみたいに見える》

こうした声が寄せられる理由を芸能プロ関係者が語る。

「小嶋さんは現在は元アイドルのタレントよりも、実業家としての顔が強くなっていますからね。それでもモデル活動は継続しており『MAQUIA』では専属モデルを務めるほか、『sweet』でもレギュラーモデルを務めています。変わらぬ美貌にファンからは喜びの声が上がっています」

小嶋がモデル活動を継続しているのは、ビジネスとの関わりも大きいようだ。

「小嶋さんは2020年にアパレルブランド『Her lip to』を運営するheart relationを共同創業し、代表取締役CCOを務めています。現在も経営とクリエイティブ双方にかかわりつつ、2022年には新たにランジェリーブランド『ROSIER』も立ち上げています。販売サイトでは小嶋さん自らが服や下着を着用した姿も見られ、モデルとしての露出はブランドのアピールを兼ねたものでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

小嶋は2024年には9年ぶりとなる写真集『かもしれない』（宝島社）を発売。実業家として活躍するとともに、これからも美しい姿を見せてくれるに違いない。