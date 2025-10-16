「乳首から黒い液体が」「脇腹も背中も化膿」…無実のスパイ容疑で捕まった女性が明かす、イランの刑務所の”信じられない惨状”

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ニガラ・アフシャルザデ

ニガラ・アフシャルザデ（1978年生まれ）はトルクメニスタン市民である。2014年にマシュハドにてスパイ容疑で逮捕され、5年の禁固刑に処された。ニガラはエヴィーン刑務所の209棟の独房で1年半を過ごし、その後、女性刑務所に移送された。

ハエが来たら大喜び

--独房で何をしていましたか？

独房では時間が止まっているんです。私はひとりぼっちでした。ドアには細いのぞき窓があって、女性看守がときどきその窓を開けてこちらの様子をうかがっていました。私はのぞき窓に顔をくっつけるようにして、その窓が開くのを何時間も待ちました。廊下がどうなっているのか見たかったのです。独房は静かで音というものが全くありません。

蟻などの生き物がいないか、独房の中をくまなく探しました。見つけるとあとを追いかけました。そして何時間も蟻に話しかけました。泣いて、悲しんで、祈る、そういうことが何時間も続きました。夢のなかに預言者が何人か出てきたような覚えがあります。眠るとおかしな夢を見るんです。目が覚めるとやはり夢だったのか、と思うのですけれど。

私は毎日、ずっと歩いていました。足の感覚がなくなるくらい、歩き続けました。昼食が出ると、パンをひとつまみ床にまいて、蟻やなんかを呼び寄せようとしました。退屈しのぎです。独房のなかに自分以外の生き物が来てくれたら良いと思っていたので、ハエが来たときは大喜びしました。ドアが開くときに逃げられないよう気をつけました。独房のなかでハエのあとをつけて、何時間も話しかけました。

あっという間に20kg減

--房の外で外気に当たる頻度はどれくらいでしたか？ トイレとシャワーはどうでしたか？

独房を出るときは、どんな用事であれ必ず目隠しをしなくてはいけませんでした。目隠しをしていれば、1日何回か、昼間にトイレに行くことは許されていました。私が目隠しの隙間から何か見ようとすると、壁しか見えないとしても怒鳴られました。シャワーは週に1回でした。

女性看守が後ろに立っているのですけれど、怒りっぽくて、まだ途中なのに出ろと怒鳴ります。体が臭いんです、と訴えても「臭いままでいろ」と。またこうも言われました。「尋問官に協力すればマシな待遇になるよ」

週に2回、刑務所の中庭で20分過ごすことが許されていました。周囲の壁が高すぎて外は見えず、中庭に花や木はありませんでした。

--健康状態はどうでしたか？ 何らかの医療を受けることはできましたか？

私はほとんど何も食べられませんでした。看守には長いこと出られないと言われていましたが、食欲が全くなかったのです。あっという間に体重が減りました。逮捕時は70キロでしたが、数ヵ月後には53キロになっていました。

乳首から黒い液体が

その後、乳首から黒い液体が染み出てくるようになって、いまでもそうです。収監された初日から、私は不眠と不安に苛まれました。気分は最悪です。どこかの部屋に連れて行かれ、そこが209棟の病院だと言われました。診察され、薬を処方されました。

その日から、8錠の錠剤を渡され回復のために飲めと言われましたが、それでも夜は全く眠れませんでした。何時間も目を開けたまま横になっていると、朝のアザーンが聞こえてきます。とにかく眠れませんでした。

たったひとりでやることもなかったので、私はいつも眠らずイライラしていました。時間の感覚もなくなりました。独房にはトイレに行きたいときに押すボタンがありました。私が何度もボタンを押すと、看守がドアを開けるのですが、眠そうな顔をしています。そこで私は、家庭料理のスープやおかずの作り方を聞いてみました。

看守がどれほど怒ったか、ちょっと想像できないと思います。看守は私を怒鳴りつけてドアを思い切り閉め、「朝の3時か4時だぞ」と言います。「お前はなんで寝ないんだ？ 俺たちも眠れないじゃないか」。しかし私には彼らがぐっすり眠れることのほうが不思議です。いつが寝るべき時間なのかも分かりません。

よくボタンを理由もなく押しました。廊下で何か生き物を見たいというときもボタンを押しました。私はその独房に1年半いました。ゴワゴワの軍用毛布を下に敷いて横になっていました。枕はないので、頭の下に毛布を敷き、もう1枚を体にかけました。そうする間に、脇腹も背中も化膿してしまいましたが、苦情を言えば言うほど、看守はますます無視するのです。

看守にはブラウスとズボンを与えられ、シャワーに行くたびに、同じセットの着替えを渡されました。毛布があまりに固いので、横向きに寝ると骨まで痛みましたが、どうしようもありませんでした。

翻訳：星 薫子

