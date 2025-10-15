¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡×»³ËÜÍ³¿¤ËLA¥á¥Ç¥£¥¢´¶Ã²¡¡PS¤Ç¾×·â´°Åê¡Ö°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬¥Á¥å¥ê¥ª¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤é¤»¤º´°Åê¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2¾¡ÌÜ¡ÊÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤Î²÷Åê¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤êµ¤¤Å¤±¤Ð9²ó¤Ë¡£Æñ¤Ê¤¯»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÅªÅê¼ê¤Î»³ËÜ¡£12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¤Ï9²ó111µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡§8²ó¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢»Íµå0¡¢Ã¥»°¿¶10¡¡»³ËÜÍ³¿¡§9²ó¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢¼«ÀÕ1¡¢»Íµå1¡¢Ã¥»°¿¶7¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª»ÙÇÛ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»³ËÜ¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò´°Á´¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë