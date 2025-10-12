FRUITS ZIPPERら人気アイドル＆モデルが出演！『LARME FES’25』ABEMA PPVにて独占生配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ファッション誌『LARME』が主催する年に一度のスペシャルイベント『LARME FES’25』が、10月26日14時30分より「ABEMA PPV」にて独占生配信することが発表された。また、本配信の視聴チケットは、10月12日12時より販売がスタートしている。

■“甘くて、かわいい♡”がぎゅっと詰まったガーリーな世界観を堪能できるイベントに

『LARME FES’25』は、“甘くて、かわいい♡ 女の子のファッション絵本。”をコンセプトに展開する『LARME』が全面プロデュースする特別イベント。イベントテーマは「bisque doll theater（着せ替え人形劇）」。日頃より誌面を彩るアイドルやモデルたちが、ガーリーな衣装とヘアメイクで登場し、唯一無二の“LARMEワールド”を体現していく。

そんな本イベントに出演するのは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ、iLiFE!、ファントムシータ、Jams Collectionといった注目のアイドルたちに加え、菅田愛貴・辻野かなみ・吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）、逃げ水あむ・島村嬉唄・環やね（きゅるりんってしてみて）、かす、古園井寧々、平松想乃、東雲青空・月深乃絢（AVAM）、なえなの、長浜広奈、希空、仲村悠菜（私立恵比寿中学）といった幅広いジャンルで活躍する豪華キャストが勢揃いする。“甘くて、かわいい♡”がぎゅっと詰まったガーリーな世界観を、ぜひABEMAで楽しもう。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年10月12日12時からチケットの販売がスタート。4,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができる。また、本配信のチケット購入者全員特典として、本公演のスチール写真を使用したオリジナル壁紙がプレゼントされる。

加えて、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定でキャッシュバックキャンペーンを実施。詳しくはキャンペーンページを確認してほしい。

■配信情報

『LARME FES’25』

10/26（日）14時30分開演（14時～「ABEMA PPV」配信開始予定）

【出演アーティスト】

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ、iLiFE!、ファントムシータ、Jams Collection

【出演モデル】

菅田愛貴（超ときめき♡宣伝部）、辻野かなみ（超ときめき♡宣伝部）、吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）、逃げ水あむ（きゅるりんってしてみて）、島村嬉唄（きゅるりんってしてみて）、環やね（きゅるりんってしてみて）、かす、古園井寧々、平松想乃、東雲青空（AVAM）、月深乃絢（AVAM）、なえなの、長浜広奈、希空、仲村悠菜（私立恵比寿中学）

見逃し配信

11/26（水）23時59分まで

(C) LARME Inc.

