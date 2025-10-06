¾¾»³Àé½Õ¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö²¶¤Ï¶»¤Ë¥º¥ó¤ÈÍè¤¿¡×ÁíºÛÁª¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¸õÊä¡Ö°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¡×ÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬5Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÁíºÛÁª¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤¬¾®Àô»á¤òÇË¤ê¡¢Æ±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¡£15Æü¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¾¾»³¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤Í¡¢¹â»Ô¡¢¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¡¢¾®ÎÓ¡ÊÂëÇ·¡Ë¡¢ÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë¡¢ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¡£´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÎÓ¤µ¤ó¤¬¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¡Ë3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤È¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿ÀÖ»ú¹ñºÄ¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó½Ð¤·¤Æ¡£·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¤¤¤í¤¤¤í¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡·Ð¸³ÉÔÂ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¿¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£·ë¹½¡¢ÃÏÊý¤Î¤³¤È¤â¡£ËÜ¿Í¤¬»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Í½»»¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ä¤Ê¤ó¤«¤â¡¢·ë¹½ÃÏÊý¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤ÏÎÓ¤µ¤ó¤¬¾®Áªµó¶è¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÃæÁªµó¶è¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¡£¤³¤ì¡¢5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¸õÊä¤ÎÃæ¤ÇÃæÁªµó¶è¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÓ¤µ¤ó¤À¤±¤À¤«¤é¡£Í¾·×¡¢²¶¤Ï¶»¤Ë¥º¥ó¤ÈÍè¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Öº£¡¢¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½À©¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½°µÄ±¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ê¡£¾®Áªµó¶è¤Ã¤¿¤é¤è¡¢1¿Í¤·¤«¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Ù¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶è¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡©¡¡¤½¤³¤«¤é1¿Í¤·¤«¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢100¡ó¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î51¡ó¼è¤ì¤ÐÅöÁª¤è¡£49¡ó¤¬»à¤ËÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀÜÀï¤ä¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¡£²¶¤Ï»à¤ËÉ¼¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê²á¤®¤ë¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃæÁªµó¶è¤Ë¤·¤Æ¡¢»à¤ËÉ¼¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡£²æ¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæÁªµó¶è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¾Á°Åª¤Ë¤â¡¢»Å»öÅª¤Ë¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é1Æü1²ó¤Ï¸«¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÌ¾Á°¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÃæÁªµó¶è¤òÂç¤¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£