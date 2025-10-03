政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では自民党総裁選を特集し、終盤に激しい議員票の奪い合いが展開されていることが伝えられた。

小泉進次郎氏と上川陽子元外相が面会し、上川氏が小泉氏支持を表明したことを田崎氏は「まさに切り崩し」と指摘した。

田崎氏は、上川氏は旧岸田派で、同じ旧岸田派出身の林芳正氏を支持すると目されていたと説明。「小泉陣営は上川さんは林さんのほうだろうと最初見てたんです。難しいと思っていたが、おそらく何人かが働きかけたんでしょう、上川さんが小泉さんに付いたのは非常に大きいですよ」と語った。

これで昨年総裁選に出馬した上川氏、加藤勝信氏、河野太郎氏が小泉支持に入ったとし、立候補経験がある３氏は一定まとまった票を持っており「票を持って付いて行っている」とした。

現状を「とりわけ宏池会（旧岸田派）内では、林さんと岸田さんのある種の戦いなんです」とし、かつて「僕が担当した田中派や竹下派だったら派閥の分裂になっただろうくらいの激しいことをやってるわけです。やってる中で上川さんは小泉さんに付いて、林さんから離れたということです」と語った。