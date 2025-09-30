この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて公開された『経営者の「成功と失敗を分ける」覚えておくべき"5つ"のことを紹介します。知らずにビジネスをしている人は確実に後悔します。』で、マーケティング侍・りゅう先生が、20年前の自分に伝えたい“ビジネスで最重要な5つの視点”を徹底解説した。



冒頭りゅう先生は、ビジネスの常識を次々と打ち破る独自理論を展開。まず1つ目の考えとして、「チャンスの神様、アフロである」という比喩を披露。「よく“チャンスの神様は前髪しかない”と言うけど、実はチャンスは山ほどある。むしろ『気づく力がなければ、どんなにチャンスがあっても意味がない』」と持論を語った。目的意識や人との出会い・整理力がチャンス到来の土壌になることも強調。「チャンスは自分で閃くものだと思っていないか？ 実は人からやってくるのが大半。名刺リストの整理や質問力で“コネクター”になることが大事」と独自の視点を示した。



続く2つ目では、「恩は貯金すると一生の財産」にも注目したい。「恩返しマーケティング」の実践者として「ギブアンドテイクで与えた恩は100%返ってくるわけじゃない。けれど『人にギブをしておくと、トラブルが圧倒的に減るし、ビジネスがやりやすくなる』」と力説。ギブ・恩を大切にする人間関係が“生きやすさ”を生むのだという。



3つ目には「1匹のライオンと100匹の猫理論」として、“キラーコンテンツ”と“ロングテール”どちらも重要とし、「1つのことに依存せず、リスクを分散しながら多様な集客チャネルやコンテンツを用意すべき」と呼びかける。「どんな巨大なキラーコンテンツでも、周辺の小さなチャネルの積み重ねがビジネス全体を底上げする。Amazonのロングテール戦略もまさにそう」と語った。



そして4つ目は「虎視眈々マーケティング」と題し、「派手にSNSで施策を見せびらかすよりも、静かに仕込んで強く出る時のみ総力戦を仕掛けるほうが現代ビジネスでは圧倒的に強い」と伝える。「みんな手の内を明かしすぎ。じっくり偵察し、リスト構築など水面下で資産を仕込み、ライバルが油断したときに一気に仕掛ける。これが一番効率的」とその戦略性を熱弁した。



最後の5つ目、「増えていくものにお金を使う」では、「経営者は投資家と同じ。今使っているお金や時間、労力が本当に成長や利益につながるのか、3年後・5年後を見据えて徹底的に検証するべき。『増えていかないものに時間やリソースを投下するのはもったいない』」と持論を展開した。



締めくくりでりゅう先生は「経営は指針がなければ迷うもの。自分の軸となる考え方を持とう」と強調しメッセージを送った。