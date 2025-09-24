オードリーの春日俊彰が２３日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」に出演。ロケでの一般人の許せない行動を明かした。

春日は、今年の上半期タレント番組出演本数ランキングで１０位にランクイン。かつては年間１位にもなっているが、「テレビが好きなんで。やっぱりメディアの中で一番上ですからね」とテレビ好きを自ら語った。

テレビプロデューサーの佐久間氏が「こんなにロケが好きで、テレビが出るのが好きなのに一般の人にタダで写真撮られるのは許せないんでしょ？」とイジると、「それは許せないですね。万引きと一緒。何かくれと。街中にパッと見て春日がいたらそら撮るよと。『何かくれよ！』と思いますよ。撮られるだけ撮られて、搾取されて」と持論を展開した。

佐久間氏が「こうやって俺が一般人で、春日が歩いてて撮ろうとすると…」とスマホのカメラを向けるまねをすると、春日は「だからこう…」とすかさず背中を向けた。これには伊集院も「すがすがしいぐらい…」と大笑いだった。