「えぐい覚醒」「３年前は１ミリも思ってなかった」デンベレのバロンドール受賞にネット反響！「エムバペより先に獲るとは」「あんな自堕落な生活を送ってた選手が…」
現地時間９月22日、“世界最高のフットボーラー”に贈られるバロンドールの授賞式がパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。
デンベレは昨シーズン、公式戦53試合で35ゴール・14アシストをマーク。パリSGの４冠達成の原動力となった。
この結果が発表されると、SNS上で次のような声が上がった。
「まあ納得の選出だな」
「デンベレが獲ったのは当然だな」
「エムバペより先にデンベレが獲るとは想像できなかったな」
「バルセロナにいた時のデンベレ見たら、まさかこの選手が数年後にバロンドール取るなんて、誰も信じなかっただろうね」
「３年前にはまさかデンベレがバロンドール取るなんて１ミリも思ってなかったな。おめでとう」
「まー確かにデンベレえぐい覚醒してたから納得のバロンドールではある」
「あんな自堕落な生活を送ってた選手がここまで登って来れるなんて誰が想像しただろうか」
昨シーズンのチームと個人のパフォーマンスから本命視されていたとはいえ、バルサ時代は怪我もあって一時は表舞台から消えかけていただけに、復活ぶりに驚いたサッカーファンも少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る
