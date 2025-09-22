この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティングザムライ」にて、りゅう先生が「売れない会社の申し込みフォームはゴミです。フォームに"たった1つ"のことをするだけで、売上の桁が変わる。」と題し、申し込みフォームを変えるだけで誰でも即効で売上・利益を劇的に伸ばせる5つの方法をテーマに解説した。その熱い内容に「売上拡張のチャンスだと思っていただけると、フォームの作りが変わってくるんですよね」と、フォーム最適化の重要性を強調した。



動画冒頭、りゅう先生は「たったあることをやるだけで、ある一つを追加するだけで、売上が爆上げ、利益爆増するんですね。そんなとんでもない方法」とエンタメ性たっぷりに切り出し、フォーム最適化の真価を語る。申し込みフォームや資料請求フォームはビジネスの要だが、細かな改善による“離脱率の低減”こそが大切だとし、「SNSや広告で集客できても、フォームでユーザーが離脱したら無意味」と問題提起。



「最小入力設計」「分割フォームの活用」「入力アシスト搭載」「スマホUI」といったユーザビリティ改善を順に紹介し、「とにかく簡単であること」「片手でも入力しやすい設計」など、多くの人が陥りがちな失敗とその対策を実例でわかりやすく述べた。さらに「ボタンの色をオレンジに変えるだけでもクリック率が最大34％上がる事例もある」「わざと“青いテキストリンク”に変更した方が反応が良いケースもある」など、細やかな検証ポイントも忘れない。



そして「今回みなさんに最も知ってほしいアップセルテクニック」として、「フォーム追加販売＝チェックボックスアップセル」の導入を提案。「申し込みフォーム枠に“ついで買い”オプションのチェック欄を加えるだけ。本当に心理的ハードルが低く、海外では平均注文額が35％も上がるケースがある」と、自信満々に語った。



その具体例も、保証（延長保証など）やサポート（初期設定支援、Q＆A対応）、お試し（サンプル同梱・体験版付き）、便利さ（即日配送・ギフト包装・優先サポート）、知識・情報（レシピ集・限定動画付き）と5つに分類し、それぞれ「チェック1つで保証延長系は、めちゃくちゃ反応が高い上に利益率も高い」「お客様は商品だけじゃなく“手間を省く権利”にもお金を払う。その便利さ追加が大きな売上・差別化になる」と熱弁した。



最後に、「今回の内容、アイディア次第でどこまでも売上を伸ばせる。