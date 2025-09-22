巨大ソフトクリームのようなクリスマスケーキ！メズム東京、オートグラフ コレクション「ツイストノエル」
メズム東京、オートグラフ コレクションが、巨大なソフトクリームのようなクリスマスケーキ「ツイストノエル」を発売。
大人の遊び心をくすぐるフェスティブ「BLUE FANTASY（ブルー・ファンタジー）2025」にあわせて販売される、ユニークなクリスマスケーキです☆
メズム東京、オートグラフ コレクション「ツイストノエル」
予約期間：2025年10月17日（金）〜12月15日（月）
受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）
販売個数：数量限定
料金：12,960円(税込)
サイズ：約33×10×10 cm
重量：550g
受渡場所：16階ロビー
※受け取りの際に、予約が証明できるものを提示（オンラインの予約完了のメールなど用意し、近くのタレントまでお声がけください）
キャンセルポリシー：受取日の10日前以降のキャンセルの場合は100%のキャンセル料が発生します
※事前決済のみでの販売
※冷凍状態でのお渡しとなります
※メッセージ入りの要望はできません
※テイクアウト専用商品のため、ルームデリバリーやレストラン・バーなどでは提供しません
東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」
2025年12月20日〜12月25日までの期間限定・数量限定で、まるで巨大なソフトクリームのような見た目のクリスマスケーキ「ツイストノエル」が販売されます☆
「ツイストノエル」は、クリスマスシーズンに同ホテルが開催するイルミネーションイベント「BLUE FANTASY 2025」のテーマ「大人の遊び心をくすぐるフェスティブ」にあわせた特別なクリスマスケーキです。
高さ約33cm・重さ約550gの「ツイストノエル」は、迫力あるビッグサイズ。
思わずソフトクリームと見間違えてしまいそうな、ユニークなフォルムと圧倒的な存在感で、クリスマスパーティーを一層盛り上げてくれます！
ツイスト状に重ねた軽やかなクリーム層には苺のロールケーキを入れ、果実の爽やかな酸味とスポンジのやさしい甘みを楽しめる仕立てに。
さらに、ワッフルコーンの内側には、フランス産ヴァローナ社のチョコレートを用いたナッツとフレークが敷き詰めてあります☆
濃厚なチョコレートクリームと合わせて、贅沢な味わいに。
また、「ツイストノエル」は楽しみ方も自由自在のクリスマスケーキ。
先端からゲーム感覚に取り分けても、人数に合わせて美しくカットしても、華やかに映えるケーキです！
まるでアート作品のような大胆なビジュアルと圧巻のサイズ感は、テーブルに並べるだけでフェスティブシーズンを華やかに彩ります☆
クリスマスシーズンを彩る、まるで巨大ソフトクリームみたいなクリスマスケーキ。
メズム東京、オートグラフ コレクションの「ツイストノエル」は、2025年12月20日〜12月25日まで販売です！
続きを見る
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 巨大ソフトクリームのようなクリスマスケーキ！メズム東京、オートグラフ コレクション「ツイストノエル」 appeared first on Dtimes.