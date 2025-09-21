北川景子が監修♡シチズン「クロスシー」限定モデルが登場

女性の手元に気品と強さを添えるレディスウオッチ『シチズン クロスシー』から、イメージキャラクター北川景子さんが初めてデザインを監修した限定モデルが誕生します。上質な素材と機能美を兼ね備えたhikari collectionに、オリーブをモチーフにした特別な一本が加わり、発売を記念して表参道でのPOP-UPイベントも開催予定。♡時を超えて輝く限定モデルをチェックしてみてください。

北川景子が監修した特別なデザイン

今回の限定モデルは、白蝶貝文字板にオリーブの葉と実をエッチングし、インデックスにもモチーフを採用。

さらに、誕生日「8月22日」にちなみ、8時と2時位置に計4ポイントのラボグロウン・ダイヤモンドを配置しました。

裏ぶたには北川景子さんのサインを刻印し、オリジナルの限定BOXにはオリーブとユーカリのミニブーケとメッセージカードが付属する、まさに特別感あふれる仕上がりです。

優れた機能と快適な着け心地

デザインのベースは人気のhikari collection。ケースとバンドには軽量で肌にやさしいスーパーチタニウム™を採用し、シチズン独自のサクラピンク®カラーが手元を華やかに演出します。

光発電のエコ・ドライブ、電波受信による正確な時刻修正、5気圧防水、耐ニッケルアレルギー仕様など、デイリーにも旅行にも頼れる充実機能を搭載。美しさと実用性を兼ね備えた一本です♪

商品仕様と発売情報

hikari collection エコ・ドライブ電波時計 ティタニア ハッピーフライト KEIKO KITAGAWA Limited Model



希望小売価格：143,000円（税込）

発売日：2025年10月3日

限定数量：1,500本

ケース/バンド：スーパーチタニウム™（デュラテクト サクラピンク）

文字板：白蝶貝、4ポイントラボグロウン・ダイヤモンド

ケース径/厚み：27.0mm/8.2mm

機能：光発電エコ･ドライブ、電波受信、ワールドタイム、パーペチュアルカレンダー、サマータイム機能、5気圧防水など

POP-UPイベント開催

発売を記念し、東京・表参道「ベーカリーカフェ426」にて10月3日～10月5日の3日間限定でPOP-UPイベント「CITIZEN xC POP UP EVENT “BLOOM YOUR LIFE”」が開催されます。

来場者は人気モデルの試着体験が可能で、入場は無料。ブランドの世界観を直接体感できる貴重な機会です。

限定モデルで特別な時間を♡

北川景子さんが手掛けた『シチズン クロスシー』限定モデルは、デザイン性と機能性を融合させた、まさに大人の女性のためのタイムピース。

特別な刻印や限定BOXは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。1,500本のみの希少なモデルだからこそ、手にできる喜びもひとしお。

あなたの毎日に、エレガントな輝きを添えてくれる一本になるはずです。