¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡Ö1999Ç¯7·î¤Ë¿ÍÎàÌÇË´¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡¡È¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡É¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤È¤Ï
1999Ç¯7·î¡¢¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¿ÍÎà¤ÏÌÇË´¤¹¤ë――¡£
Ê¿À®Ãæ´ü¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤Î½ªËöÍ½¸À¤Ï¡¢16À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀêÀ±½Ñ»Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Î»í¤¬¸µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤ÎÌ¾¤¬ÆüËÜ¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ëËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Î»í¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡×¤¬¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿ÍÎà¤òÌÇË´¤µ¤»¤ë²¿¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¼«¿È¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡×¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö¿ÍÎàÌÇË´¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢¸µË¡À¯Âç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉô´Ä¶±þÍÑ²½³Ø²Ê¶µ¼ø¤Îº¸´¬·òÃË»á¤¬¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À¤Î¿¿¼Â¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¸ÀÀâ¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÆÃ¤ËSNS»þÂå¤Îº£¡¢°Â°×¤ÊÈ¯¿®¤ä³È»¶¤ÏË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤â¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢º¸´¬·òÃË»á¤Ë¤è¤ëÃøºî¡Ø±¢ËÅÏÀ¤È¥Ë¥»²Ê³Ø - ¤¢¤Ê¤¿¤â¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë -¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡¢2022Ç¯¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Ï¡Ö1999Ç¯¤Ë¿ÍÎàÌÇË´¡×¤ÈÍ½¸À¡©
¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Ï16À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°å»Õ¤Ç¡¢ÀêÀ±½Ñ»Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍ½¸À¤ò»Í¹Ô»í¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ÇÃø¤·¡¢¤½¤ì¤ò½¸¤á¤Æ¡Ø¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹»Õ¤ÎÍ½¸À½¸¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÏÁ´10´¬¤¢¤ê¡¢Á´Éô¤Ç·×942ÊÓ¡Ê7´¬¤Î¤ß42ÊÓ¡¢Â¾´¬¤Ï³Æ100ÊÓ¡Ë¤Î»í¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ØÉ´»íÊÓ½¸¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÏÀêÀ±½Ñ»Õ¤äÍ½¸À¼Ô¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½ºß¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÅçÊÙÃø¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò 1973¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËÜ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤ÎÂè10´¬72ÈÖ¤Î»í¤Ç¤¹¡£
1999Ç¯7¤Î·î¡¢
¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¤¬¶õ¤è¤êÍè¡Ê¤¤¿¡Ë¤é¤ó¡¢
¥¢¥ó¥´¥ë¥â¥¢¤ÎÂç²¦¤òÁÉ¤é¤»¤ó¡¢
¥Þ¥ë¥¹¤ÎÁ°¸å¤Ë¹¬±¿¤ÇÅý¡Ê¤¹¡Ë¤Ù¤ó¤¿¤á¡£
¸ÞÅç»á¤¬¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡×¡á¡Ö¿ÍÎà¤òÌÇË´¤µ¤»¤ë²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ç¡¢¿ÍÎàÌÇË´Àâ¤ò¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»í¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Âç²¦¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥´¥ë¥â¥¢¤ÎÂç²¦¤òÁÉÀ¸¤µ¤»¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÎàÌÇË´¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÞÅç»á¤Î¤³¤¸¤Ä¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏºî¤òÆþ¤ì¤¿¿ÍÎàÌÇË´Àâ¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1999Ç¯¤¬¶á¤Å¤¯¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¡È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹ËÜ¡É¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè10´¬72ÈÖ¤ÎÍÎÏ¤Ê²ò¼á
P.¥Ö¥é¥ó¥À¥àー¥ë¹»Äû¡¿¹âÅÄÍ¦¡¦°ËÆ£¿ÊÊÔÌõ¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹ Í½¸À½¸¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹ 1999¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½ø¡×¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÃø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Î¡ØÍ½¸À½¸¡Ù¤¯¤é¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤µ¤ì¡¢¤³¤¸¤Ä¤±¤Î²ò¼á¤ò¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹ËÜ¿Í¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¤È¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼êµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÄÁ²ò¼á¤Þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹ Í½¸À½¸¡Ù¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÀ¸¤¤¿»þÂå¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥´¥ë¥â¥¢¤ÎÂç²¦¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥°ー¥â¥¢¤òÎÎÃÏ¤È¤¹¤ë¸å¡Ê¤Î¤Á¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï1À¤¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Õ¥é¥ó¥½¥ï1À¤¤È¤½¤Î¼£À¤¤ò»Í¹Ô»í¤Î¤Ê¤«¤Ç´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥½¥ï1À¤¤Ï¡¢²Ê³Ø¤È·Ý½Ñ¤È¿®¶Ä¤ÎÉü¶½¼Ô¡¢Ä´ÏÂ¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¹¬Ê¡¤Ê»þÂå¤¿¤ë¡Ö²«¶â¤ÎÀ¤µª¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¹ñ²¦¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊ¸¿Í¤Ê¤É¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÀïÁè¤äµ²ñ¼¤Ç¤¹¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤³¤Î²«¶â»þÂå¤¬²ó¸Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤â¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥Ö¥é¥ó¥À¥àー¥ë¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤¬Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Î½ªËö¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Î²«¶â»þÂå¤ÎºÆÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥½¥ï1À¤¤ÏÀï¤¦²¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Í¹ÔÌÜ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥é¥ó¥½¥ï1À¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¹¥ÀïÅª¤Ê²¦¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²«¶â»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤òÍ½¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢1999Ç¯¤¬¶á¤Å¤¯¤È¤¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂç²¦¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂè3¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬µ¯¤¤ë¡×¡ÖÅÚÀ±Ãµººµ¡¡¢×ÂÀ±¡Ê¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¡¢ð¨ÀÐ¡¢¥í¥·¥¢¤Î±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢·î¤Ê¤É¤ÎÍî²¼¡×¡Ö²Ð»³Ê®²Ð¡×¡ÖÃÏµå¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡×¡Ö2²¯¿Í¤Î°ËâÅª±§Ãè¿Í¤¬¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖµðÂç¤Ê±§Ãè¸÷Àþ¤¬¹ß¤ê¤½¤½¤°¡×¤Ê¤É¤¬ÀµÂÎ¤È¤·¤Æ¾§¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ½¸À¤Ï¤É¤ì¤â¸«»ö¤Ê¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£