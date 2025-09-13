歌手の美川憲一(79)が13日、自身のインスタグラムを更新。洞不全症候群と診断されたことを公表した。9月11日にペースメーカーを取り付ける手術を受け、現在は入院していると報告した。

美川は「皆様へこの度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました。9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と明かした。

そして「急なご報告となり、大変申し訳ございません。少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します。退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

続けて「今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」とした。

洞不全症候群とは、心臓の拍動をコントロールする洞結節の働きに異常が生じる疾患で、心拍数の異常を引き起こす。主な症状にはめまい、失神、動悸、息切れなどがあり、重症化すると心不全につながることもあるとされている。