１１日のフジテレビ「トークィーンズ」では、未公開ＳＰが放送された。

田中みな実（３８）はＴＢＳアナウンサー時代に「嫌いな女子アナランキングで１位をずっと獲り続けた時」があったと説明。その時に、アナウンス部に「コメントをください」と取材電話が入ったという。

電話を受けた同僚が、すごく言いづらそうに「無回答でいいですね？」と聞いてきたそうだが、田中は「いやでも、なんかな…と思って、じゃあ『３連覇を目指します』って言っといてくださいと言って」と明かし、スタジオの指原莉乃らが「すごい」「強い…」と驚きの声をあげた。

田中は「嫌われることは悪いことだとは思ってなくて、興味を持たれないことが一番怖いことだと思ってるから。めちゃくちゃ嫌われててもいい」と語り、指原も「確かに」と納得。

田中は「いいに越したことはないけれども」と、好感度が高すぎると知らず知らずの態度で「感じ悪い」と誤解されることもあり、その逆のほうがメンタル的に楽だと思ったとし、仕事現場でも第一印象を無理に良く見せないようにしていると語った。

指原が、バラエティ時代の田中の映像を見ると「テンション高くて驚く」と語ると、田中は「あれはあれで私なんだよ。頑張ってなくて、無理してないんだけど。でも全部私なの」と笑わせた。