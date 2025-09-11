この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「肩・背中すっきり！セルフで肩甲骨はがしをする方法！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。家庭にある「しゃもじ」を使った肩甲骨はがしのセルフケア法を伝授した。



片岡氏は、まず「今日は自分でできる肩甲骨剥がしの方法をお伝えしていきたいと思います」と切り出した。使う道具はなんと「お家であるでしょう、しゃもじになります」とユニークなアイデアを紹介。長さや硬さは個人の好みに応じて選べばよいとし、「今日は、この短めのお家にありそうなやつを使いたいと思います」と解説した。



方法は、しゃもじを肩甲骨の下にあて、腕を内側にした状態で力を抜きながら肩甲骨を動かすというもの。「筋肉を固めちゃうと肩甲骨入らなくなっちゃうので、脱力しながら肩甲骨を動かしてあげます」と、力を抜くことの重要性を繰り返し強調。「グイグイやるっていうよりは、ほんと力を抜いて、どんどん勝手にしゃもじが中に入っていくっていう風な感じでやってあげるのがポイントですね」と、独自の見解を示した。



また、簡単に左右の肩甲骨まわりに対して各2回ほど行うよう勧め、「しゃもじとともにお家でね、ちょこちょこやってみてください」と気軽に試せる方法であることも伝えた。最後は「ぜひ試してみてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。