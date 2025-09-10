ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、有楽製菓（東京都小平市）の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種を、9月10日から期間限定で発売しています。

SNS「最高です」

両社のコラボは2024年9月に初めて実施。今年は、同店の人気ドーナツがハロウィーン仕様に変身した商品がラインアップ。コラボ商品として「ブラックサンダーチョコレート」「ブラックサンダー＆エンゼル」「ブラックサンダーチョコファッション」と、「ポン・デ・チョコデビル」が登場します。「『ポン・デ・チョコデビル』のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！」というストーリーを表現した見た目も楽しめる商品です。

「ブラックサンダーチョコレート」は、チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピング。チョコレートをコーティングし、「ゴールデントッピング」でイナズマを表現しています。キャラクター説明は「キラキラ光るイナズマ模様がじまんだけど、ほんとはすごく怖がり。でも仲間のためなら、ザックザックとまっさきにとび出してがんばっちゃう！」。価格は、テイクアウト237円（以下税込み）、イートイン242円。

「ブラックサンダー＆エンゼル」は、ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしたドーナツです。チョコレートをコーティングした上に、ホワイトチョコでイナズマを表現しています。「ポン・デ・チョコデビルのイナズマからリーダーをかばった、やさしいモンスター。まっしろなイナズマ模様は、そのやさしさのしるしなんだって。『ザックリ、ふわっといこう〜♪』が口ぐせ」というキャラクターです。価格は、テイクアウト237円、イートイン242円。

「ブラックサンダーチョコファッション」は、オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングして、チョコレートをコーティングした商品です。ストロベリーチョコでイナズマを表現しています。「ピンクのイナズマ模様がチャームポイント。おいしい魔法『ザクザク☆スパーク』で、こどもたちからあふれでたえがおを集めている“にこにこコレクター”」というキャラクターとなっています。価格は、テイクアウト237円、イートイン242円。

「ポン・デ・チョコデビル」は、チョコレートをコーティングした「ポン・デ・リング」の生地に、ハロウィーンカラーのチョコスプレーと「チョコの目」をトッピングしたドーナツ。「チョコの目」は全部で11種類のデザインがあります。「ちっちゃなつばさをバサバサさせて、いつの間にかひょっこりあらわれるイタズラっこ！ おどろかせるのが大好きで、ついイナズマを落としちゃうことも。小悪魔だけど、どこかにくめない元気キャラ」というキャラクターです。価格は、テイクアウト205円、イートイン209円。

ハロウィーン仕様に変身したコラボ商品について、SNSでは「やったー！ 再雷うれしー！！」「買いに行きまーす」「チョコ好きにはたまらないコラボ！！」「おぉかわいい！」「最高です」「ミスドとブラックサンダーの並び強すぎ」など、期待の声が寄せられています。

いずれも10月31日まで、全店（一部ショップ除く）で販売中です。