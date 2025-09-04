100均のこれバッグに入れといて助かった〜！旅行の時に持っとくと便利な折り畳みグッズ
商品情報
商品名：携帯用スリッパ KT スタンダード
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：【適応サイズ】22〜25cm
販売ショップ：ダイソー
レトロなキティちゃん柄が可愛い♡『携帯用スリッパ KT スタンダード』
飛行機やバスなどの交通機関や、ホテルステイ時にあると便利なアイテムが、携帯用の折り畳みスリッパ。筆者も旅行前になると、ダイソーで探しています。
そこで最近見つけたのが『携帯用スリッパ KT スタンダード』。キティちゃんの模様がとってもキュートですよね！超スタンダードなキティちゃんが新鮮で、ほんのりレトロな雰囲気。こんなに可愛いサンリオキャラクターのスリッパが、100均で手に入るなんて良い時代になりました♡
持ち運びに便利な巾着付きなのも嬉しいポイント。畳んで収納してコンパクトに持ち運べるから、旅行など荷物をなるべく減らしたいシーンでも負担がありません。巾着だって、ちゃんとキティちゃん柄ですよ。
軽量なのにゆったり＆しっかりとした作りで歩きやすさバツグン！
そして何より驚いたのは、その軽さ。扇風機の風で飛ばされてしまうくらいで、かなり軽量です。これなら持ち運び時も楽ちんです。
軽量だからと言って薄いわけではなく、全体がスポンジのようなフカフカとした感触なのが好印象。ホテルによくある、使い捨てのペラペラのスリッパに毛が生えた感じかな…？と思いきや、履き心地が想像以上に良いんです。
足の適応サイズは22〜25cmですが、ゆったりした作りなので足が大きめな筆者でも窮屈感はなし。収納時の折りグセを手で伸ばせば足入れしやすく、底の部分にはポリエチレン製の底材が入っているので歩きやすさもバツグンです。
これなら、長距離移動や街歩きで疲れた足をリラックスさせたいときにぴったり。飛行機やバス、ホテルでも快適に過ごせる便利なアイテムです。
コンパクトに折り畳んで収納できるのに作りがしっかりとしていて、長距離移動やホテルステイに◎。しかも、キティちゃん柄が可愛い『携帯用スリッパ KT スタンダード』。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。