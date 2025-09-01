この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「意外と知らなかったオリモノのお話」と題した動画で、12人の子どもを持つ助産師HISAKOさんが、女性の日常に密接に関わる“オリモノ”について赤裸々に語った。HISAKOさんは「私たち女性にとっておりものっていうのは、ごく当たり前のこと。けれど『おりものって何？』っていうことすら意外と知られていない」と切り出し、男女間の知識ギャップを指摘した。



動画内では、パンティーライナーの使用をきっかけに男性から「ナプキンまだつけてるの？」と聞かれたエピソードとともに、「おりものシートってナプキンとは違う。そもそもおりものって何？って男性は本当に知らない」と実体験を交えて解説。「中学や高校の性教育でも、月経や妊娠は習うけれど、おりものについてはサラッと流されてしまう」と語り、正しい知識が伝わっていない現状に警鐘を鳴らした。



おりものとは、子宮頸部や子宮内膜、膣内などから分泌される液体が合わさったもので、「私たち女性の体を守るためのバロメーター」とその大切さを強調。特に「免疫物質が含まれていて、菌をやっつけながら体を守っている」「女性ホルモンの影響で量や性状は生理周期で大きく変わる」と専門的にも解説した。



HISAKOさん自身の経験も告白。「私は44歳くらいからおりものが急に減って、痒みや乾燥を感じるようになった。高年期に入って女性ホルモンが減るとおりものも減るけど、これって恥ずかしいことじゃない」と前向きなメッセージを贈った。「デリケートゾーンのケアは、女子としてちゃんと向き合う話。恥ずかしがらずにクリニックにも行って」と視聴者に呼びかけている。



また、「男子が知らない女子の苦労」として、デート中におりものでパンツが汚れるのをいかに隠すかなど、リアルな悩みも紹介。「女子はみんな、勝負パンツを汚したくないとか、おりものシートでかぶれるとか、日々地味なストレスを感じてる。だから男の人も、女子事情をもっと知って寄り添って欲しい」と訴えた。



最後にHISAKOさんは、「この動画はパパにもぜひ見て欲しい。リアルな女性の姿、苦労を知ることで、理解して寄り添えるようになる」と呼びかけ、「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル。また次の動画でお会いしましょう！」と締めくくった。