マザコン夫？夫婦げんかのたびに、義母に愚痴をこぼす夫。もう限界です【ママリ】
夫婦喧嘩を義母に相談する夫
大喧嘩をしたら義母に相談する旦那について
どう思われるかご意見いただきたいです。
大げんかをしたらまあまあな頻度で義母に喧嘩の内容を相談して毎回ではないらしいですが義母も一緒に私の悪口を言っているようです。(旦那から、喧嘩をしたら義母がボロクソに私のことを言っていると聞いたことがあります。)
私からしたら、夫婦喧嘩に関係のない義母が一緒になって悪口を言っているのが許せません。お前関係ないだろと思いますし、旦那が私の親にも連絡しろ！と私の親も巻き込もうとしてきます。
うちの親に迷惑だし、毎回断りますが正直疲れます。
私は義母であれ実両親であれ、夫婦喧嘩に巻き込むべきではないし、義母にあれこれ言われる筋合いはないと思っています。
そう伝えても、旦那には伝わりません。相変わらず大げんかすると義母に言う、みたいなのが続いています。
何を言っても改善されないので、私がおかしいんでしょうか。
夫婦げんかのはずなのに、義母まで加わって悪口を言われるなんて、気分が悪いですよね。そもそも、毎回のように義母へ相談してしまう夫の行動自体にも問題があるのではないでしょうか。
夫婦の問題は本来、夫婦の間で解決すべきもの。家族を巻き込んでまで大げんかをするのは、状況をより複雑にするだけで、決して良い結果を生まないですよね。
ママリに寄せられた声
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
マザコンっぽくてキモイ
旦那さんがおかしいです💦
マザコンっぽくてキモイです😇
夫婦喧嘩なんでわざわざ親に言う必要もないですし😅
「マザコンっぽくて正直キモイ」という声をあげたママもいました。いい年齢になってまで、夫婦げんかのたびに母親へ相談してしまうのは、やはりマザコン気質が抜けきれていないのでは…と感じる人も多いようです。
夫婦の問題を自分たちで解決せず、親を巻き込む姿勢に違和感を覚えるのは当然かもしれません
自分が男親ならしっかり突き放す
人様の家庭、旦那に対して
言い方めちゃくちゃ悪いかもしれないんですけど
キモイです😅
仮に喧嘩した事を言ったとして
私が男親なら
いちいち毎回毎回連絡してくるな、
今すぐ嫁さんに謝れ！ってなりますし
一緒にグチグチ言うなんて信じられないですね。
こちらのママは、“もし自分が義母の立場だったらどうするか”という視点で意見を書いてくれていました。本来なら、息子夫婦のケンカに首を突っ込むのではなく、冷静に見守るのが大人の対応かもしれません。
男の人の方が、親離れ子離れできない人がいる
わたしもはじめてのママリさんと同じ意見です。
夫婦喧嘩に親が入ってくるのは意味がわからないですよね😅
親に迷惑もかけたくない気持ちもあります。なので2人で解決したいです。
でも男の人っていつまでもまままま、親も息子息子って感じがしてしまいます😅
「男性は大人になっても親離れができていない人が多いのでは」という意見もありました。母親にとっては、息子はいくつになってもかわいい存在。反対に息子にとっても、母親は特別でかけがえのない存在であり続けるのでしょう。
その強い親子の絆は、温かく心強い一面もありますが、時に夫婦関係に影を落とすこともあります。
夫婦げんかに親を巻き込むのは間違っている
ママリに寄せられた声を見てみると、「親を夫婦げんかに巻き込むのは間違っている」という意見ばかりでした。投稿者ママの夫はいまだに親離れができず、義母のほうも息子に甘くて子離れができていない。そんな関係性が浮かび上がります。
こうした親子に、投稿者ママの考えをしっかり理解してもらうのは簡単なことではなさそうです。だからこそ、無理にわかってもらおうとせず、「諦める」という選択も、自分の心を守るための一つの手なのかもしれませんね。
