関東第一の応援名物「必殺仕事人」

第107回全国高校野球選手権は16日に大会第11日目が行われ、第4試合で関東第一（東東京）が創成館（長崎）に4-1で勝利した。2年連続でベスト8入りと順調に歩みを進める中、この試合でも“ある人物”が話題を呼んでいる。

完璧な“ソロパート”だった。関東第一の応援といえば、「必殺仕事人」「西部警察」が特に有名だ。中でも「必殺仕事人」では前奏で高音のトランペットの音色が毎回関心を集め、昨年は決勝まで進んだことでSNSなどでも注目された。

そして3回戦では、「必殺仕事人」のパートになるとNHK中継が演奏者にクローズアップ。音色をお茶の間に届けた。「プロかな？」「耳が喜んでおります」「めちゃくちゃ上手な在校生かと思ったらあれはプロですか……？」「凄すぎて試合に集中できません笑」「関東第一のトランペット凄いな……この暑い中その音出せる？」「関東第一のトランペットのおじさんが凄すぎる。試合に集中できない」とファンも大興奮していた。

関東第一は野球部だけでなく吹奏楽部も全国区として知られている。昨夏は毎試合OBが演奏に駆けつけ、「必殺仕事人」だけでなく様々な楽曲を演奏してナインを盛り上げた。今年の夏も、アルプスから力強いパワーを送っている。（Full-Count編集部）