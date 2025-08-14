【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）

【映像】大谷、爆速スピードで三塁にスライディングする瞬間

8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した爆速三塁打”が話題となっている。

1回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、フルカウントからの6球目、外角やや高めのコースへと投じられた129km/hのチェンジアップを右手1本を残して弾き返すと、打球は快音とともに爆速でライト線を破る弾丸ライナーに。これをライトを守るジョー・アデルが懸命に追い掛けるなか、大谷は早々に一塁を蹴ると、ここからさらに加速しながら二塁ベースも蹴って三塁へ。最後は華麗に滑り込み、悠々と三塁へと到達することとなった。その打撃もさることながら、一切躊躇することなく、爆速走塁で一気に三塁へと到達した大谷にファンからは「この人投手だろ？」「速すぎ」「いきなり全力疾走ｗ」「この人、今日先発マウンドに上がるんやで」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、昨季大きな話題となった盗塁だけでなく、絶えず1つ先の塁を奪いにいく高い走塁意識と、どのような状況でも全力疾走を基本とするという姿勢が日米両国で評価されているが、そうした意味でいえばこの“爆速三塁打”、そんな大谷ならではの優れた走塁技術と高い意識が生んだ一打であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）