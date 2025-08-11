¡ÚÁêËÐ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ûºë¶Ì±É¤ÏÃÄÂÎÀï3°Ì¡¡Íë¿ÆÊý¤ÎÄ¹ÃË¡¦³ÀÅº¸¼¶õ¤¬Ê³Æ®4ÀïÁ´¾¡¡¡Ç¯Æâ¤Ë¤â³Ñ³¦Æþ¤ê¤«
¡¡Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÁêËÐ¶¥µ»¤¬10Æü¡¢Ä»¼è»Ô¤Î¥ä¥Þ¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯Ä»¼è¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¬µéÊÌ¤Î¸Ä¿ÍÀï¡Ê80¥¥íÌ¤Ëþ¡¢100¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤È¡¢ÃÄÂÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿32¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿11²ó¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ëºë¶Ì±É¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¶âÂô»ÔÎ©¹©¤Ë1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤é¤º¡¢²ù¤·¤¤3°Ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ·ø¤Î³ÀÅº¸¼¶õ¡Ê¤Ï¤ë¤¯¡¢3Ç¯¡Ë¤¬Í£°ì4ÀïÁ´¾¡¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£³ÀÅº¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÍë¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦³ÀÅº¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡£Êì¤Ç½÷»ÒÁêËÐ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÀÅº±ÉÈþ¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¸òÂåÁª¼êÅÐÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎÍ½Áª¤ÇÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿±üÅÄÁó¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤éÃæ·ø¤ËÈ´¤Æ¤¡£¸µÂç´Ø¡¦¶×¸÷´î¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¸Ä¿ÍÀï8¶¯¤ÎÅÄµÜ°¦´î¡Ê2Ç¯¡Ë¤ä¸Ä¿ÍÀï½àÍ¥¾¡¤Î±Ê¾¾·Å¸ç¡Ê2Ç¯¡Ë¤é²¼µéÀ¸Ãæ¿´¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¤Î3Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÏÄ¹ºêÄáÍÎ¡¢2²óÀï¤Ï²¬»³ÍýÂçÉíÂ°¤Ë²÷¾¡¡£°°µÖ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢ÀèË¯¡¦ÅÄµÜ¤ÈÆó¿Ø¡¦ËöÀîÆØ´î¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬ÇÔ¤ì¤Æ0¡½2¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾ìÌÌ¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¸Ä¿ÍÀï8¶¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Äº¬¾å¹ÒÊ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¡£²¿ÅÙ¤â¶»¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯Æ°¤²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦µÓ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½³ÊÖ¤·¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÇòÀ±¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢Éû¾¡¦ÃÝß·¸÷¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Âç¾¡¦±Ê¾¾¤â¾¡¤Ã¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤òÇ¼¤á¤¿¡£Â³¤¯½à·è¾¡¤â0¡½2¤ÇÃæ·øÀï¤ò·Þ¤¨¡¢³ÀÅº¤¬¤Þ¤¿¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£¼«¿È¤è¤êÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¶âÂô»ÔÎ©¹©¤ÎÃæÌî¾¢µ£¡Ê1Ç¯¡Ë¤òº¸»Í¤Ä±¦¾å¼ê¤ÇÁÈ¤ß»ß¤á¡¢¾å¼êÅê¤²¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¤¿¡£¤³¤Î¸åÉû¾¤ÎÃÝß·¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔÂà¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶âÂô»ÔÎ©¹©¤òÁê¼ê¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ëÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÀÅº¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»Æþ³Ø¸å¡£Æþ³ØÁ°75¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï35¥¥íÁý¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢ÂÎ½Å110¥¥í¤Î¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ë¡£Éã¤Î¸Î¶¿¡¦ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô³«ºÅ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÀï100¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢ÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ê¤¬¤é½é¤á¤ÆÃÄÂÎÀï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤È¾ÍèÀ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¾Íè¤ÏÉã¤¬»Õ¾¢¤òÌ³¤á¤ëÍëÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¹â¹»Â´¶ÈÁ°¤Îº£Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Þ¤¿¤ÏÍèÇ¯½é¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à²ÄÇ½À¤â¡£³ÀÅº¸¼¶õ¤Îº£¸å¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£