この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「巻き肩改善やバストアップできる上半身の簡単ストレッチをご紹介.『呼吸』がポイントです」と題した本動画。カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡由美子氏が登場し、上半身をすっきりさせるためのストレッチ方法について詳しく解説しました。



片岡氏は「この上半身全部が、すっきりと元気に綺麗になる方法をお伝えしていきたいと思います」と意気込みを語り、大自然の福岡で動画を撮影。「一緒に気持ちいい海の中を見ながらやっていただきたい」と視聴者にもリラックスした雰囲気で取り組むことを勧めました。



動画では胸を左右にスライドさせ、脇腹や肩周りをしっかり伸ばす独自のストレッチ方法を実演。「全身の血流が改善されていく、顔色も綺麗になったりだとか、首肩がすっきり、バストアップにもつながったりもします」とストレッチの様々な効果を強調。「ストレッチをしているイメージで左右に気持ちよくスライドさせて」「肩が上下に行かないように」「呼吸を意識しながら動かしてみて」など、細やかなポイントを紹介しました。



腕や骨盤、肩甲骨まで位置や可動域を意識した動きを次々と展開し、「肩こりも改善していくのでおすすめです」とコメント。さらに「ちょこちょこっとやっていくとか、前半と後半に分けていただくだけでも十分効果がある」と無理なく取り入れる方法も提案しました。



仕上げには「大きく息を吸って肋骨を広げて、しっかりと吐いていきます」「全身を伸ばして疲れを吐くとともに息を吐いて」など、呼吸と連動した動きの大切さも繰り返し強調。「毎日動けるときに動いていただくことによって、より血流が上がってきて、顔色が綺麗になったり、首肩がすっきりしたり、バストアップにもつながりますのでぜひやっていただけたら」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくりました。