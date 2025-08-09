NARSの新作ブラッシュで頬に官能を。全7色の魅力をチェック
NARSの人気アイテム「ブラッシュ」に、アジア限定の新シェードが2025年8月8日（金）より登場。ピュアピグメントを4種ブレンドした独自処方で、見たままの鮮やかな発色と上質な血色感を両立。肌にとけ込むような軽やかさと、内側からにじむようなシアーな仕上がりで、チーク以上の高揚感を体験できます。マットからシマー、ライラックなど多彩なラインナップが揃い、その日の気分やムードで色を選ぶ楽しさも♡肌をより美しく魅せる珠玉の7色をご紹介します。
肌がときめく、NARSブラッシュ新色の魅力
価格：各5,060円（税込）／レフィル各3,960円（税込）
今回のアジア限定ブラッシュは、全7色。いずれもNARSならではの独自の「ピュアピグメントブレンド」処方で、鮮やかな発色と軽やかな質感を両立。
ひとはけでナチュラルかつ印象的な血色感を与え、光の反射で毛穴や色ムラもふんわりカバー。16時間*の化粧もちも嬉しいポイントです。
IMPASSIONED（品番903）：甘さ控えめなピンクオーキッド（マット）
CHERISH（品番925・レフィルあり）：ソフトピーチ×アプリコット（マット）
DEVILISH（品番927・レフィルあり）：淡いマットピーチ。上品で計算された発色
MADLY（品番957・レフィルあり）：深みのあるニュートラルブラウン（サテン）
TEMPTED（品番958・レフィルあり）：うっとりするようなシマリングピーチ
SLOW BURN（品番959・レフィルあり）：どんな肌にもなじむマットアイボリー
PLEASE ME（品番960・レフィルあり）：大胆で華やかなスパークリングライラック
※レフィルはNARS公式サイト限定発売
気分で選べる。7色の魅惑のシェード
NARSが提唱する“フィーリングで選ぶメイク”を体現する今回のブラッシュは、マット・サテン・シマーと多彩な質感を展開。
素肌を活かす繊細なフォーミュラで、チークという枠を超えて、肌そのものの美しさを引き立てます。
どの色もトレンド感がありながらも普段使いしやすい絶妙バランス。オフィスメイクから週末のおでかけ、フォーマルな場まで、1つあればマルチに活躍すること間違いなしです。
NARSのブラッシュで、私らしさに血色を
新たに仲間入りしたNARSのアジア限定ブラッシュは、肌へのときめきを呼び起こす全7色。内側からにじむような血色感と、毛穴も光でぼかす上質な仕上がりで、チーク以上のメイク体験を叶えてくれます。
その日の気分や装いで色を選ぶ楽しみも、まさにNARSのアーティストリー♡自分らしさを輝かせる、新しい“頬”の表現を楽しんで。