スロギーが新時代にリニューアル！自由な着け心地「FREE Allround」誕生

人気のスロギーが、さらに進化して新登場！「sloggi GO Allround」が、「FREE Allround」シリーズへリニューアル。想像を超えるストレッチ性となめらかな肌ざわりで、締めつけ感ゼロの快適さを実現しました。着けごこちとデザイン性を兼ね備えた新作は、8月6日より全国発売スタート。毎日をもっと自由に♡自分らしく過ごしたい女性にぴったりの、心と身体を解放するインナーが揃いました。

想像以上の伸びと心地よさを実感

新シリーズ「sloggi FREE Allround」は、驚くほど伸縮性に優れたマイクロレーヨン素材を使用。

まるで着ていないかのような軽やかさと、肌に吸い付くようなフィット感が魅力です。1枚でS～L、またはLL～3Lをカバーする2サイズ展開で、サイズ選びに悩む必要もなし。

縫い目や生地端は肌当たりの少ない仕様に改良され、くい込みや段差を防ぎながら、美しいシルエットをキープします。

豊富なバリエーションで好みにフィット

「FREE Allround」は全7型・4色展開の豊富なラインナップ。ブラ（2型）、ブラトップ（2型）、ショーツ（3型）から、シーンやスタイルに合わせて選べます。

カラーはベーシックで使いやすいブラック、スキントーンに近いベージュ、柔らかなラベンダーなど、落ち着きのある4色。

価格は各アイテムともに税込2,750円～3,850円で、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムが揃っています。

レースが上品♡FREE Allround Laceも登場

8月6日同時発売の「sloggi FREE Allround Lace」は、幾何柄のストレッチレースを贅沢に使用したシリーズ。

締め付け感が少なく、肌にやさしくフィットしながらも、モダンで大人可愛いデザインが魅力です。上品な透け感のあるレースが、日常使いはもちろん、気分を上げたい特別な日にもぴったり♪

シルエットの美しさと快適さを両立した、女性らしさを引き立てる1枚です。

心までときほぐす、新しいスロギー体験を

「身も心も自由に」という想いを込めて誕生した新しいスロギー「FREE Allround」シリーズ。

しなやかな素材、ノンストレスな着けごこち、そして洗練されたデザインで、毎日のインナー選びがもっと楽しくなりそうです。

あなたのライフスタイルに寄り添いながら、自信を引き出してくれる1枚をぜひ見つけてください♡