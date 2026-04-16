千賀健永「まじで良かった」使い切り愛用スキンケアを紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【爆買い】アットコスメ東京で過去最高額！千賀健永が「自腹でガチ愛用」する新作＆リピ買いスキンケア・コスメを全公開！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開し、愛用品についても語ってくれました。

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動画内に登場したのはこちら。

クレ・ド・ポー ボーテ/ローションエサンシエルA 税込14,300円（公式サイトより）

乾燥や肌あれを防ぎながら、透明感のあるツヤ肌へと導いてくれるローション。

このブランドを店内で見つけた千賀さんは「クレポまじで良かった」と駆け寄りながらコメント。

そしてこちらを見つけると「これ！これまじで良かった」「もうなくなっちゃった」と明かし、使い切りコスメだったことを紹介。

また同ブランドの別スキンケアも併用して使っているといい「セレブ塗り」と語りながら笑いを誘っていました。

■動画もチェック

動画内では、その他にも店内を回りながらお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。