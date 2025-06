作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00〜19:55)。6月29日(日)の放送は「村上RADIO〜ボブ・ディラン・ソングブック〜」をオンエア。今回は、好評の「ソングブック」シリーズにいよいよボブ・ディランが登場。さまざまなアーティストが趣向を凝らしてカバーしたボブ・ディランの名曲の数々を、村上DJの選曲でたっぷりとお届けしました。

この記事では後半1曲とクロージング曲、今日の言葉について語ったパートを紹介します。アルバム『Bringing It All Back Home』からもう1曲、「It's All Over Now Baby Blue」をバリー・マクガイアが歌います。バリー・マクガイアはフォークソング・グループ「ニュー・クリスティ・ミンストレルズ」の元メンバーで、「グリーン・グリーン」の作曲者の1人でもあります。ソロ歌手になってからは「イヴ・オブ・デストラクション」をヒットさせています。明らかにボブ・ディランの影響を受けた歌い方をする人です。模倣とまでは言いたくないけど。それではバリー・マクガイアの歌う、「It's All Over Now Baby Blue」。しかしすごくファンキーな歌詞ですね。今日のクロージングの音楽はキース・ジャレット・トリオの演奏する「マイ・バック・ページズ」です。ベースはチャーリー・ヘイデン、ドラムズはポール・モチアン、「シェリーズ・マンホール」でのライブ録音です。1969年にリリースされたこのアルバムは、一時期ジャズ喫茶の超人気盤でした。どこに行ってもかかっていた。懐かしいです。今日の言葉はフランスの詩人のジャン・コクトーです。彼は詩人というものをこのように定義しています。「詩人とは常に真実を語る嘘つきのことだ」今日、このようにボブ・ディランの曲をまとめて聴いて、それに合わせて歌詞をじっくりと読み込んでみて、本当にそのとおりだなと実感しました。ディランの曲の歌詞って、けっこうはったりが多いと僕は思うんです。本人もよくわかっていないこと、理解できないことを、ずらずらと並べているだけじゃないかと思えることもしばしばあります。でも、そうして彼の並べる言葉には、間違いなく本物の説得力があるんですよね。まさにジャン・コクトーの言う「常に真実を語る嘘つき」ですね。そして彼自身もそのへんのことをきちんと自覚しているように僕は感じます。嘘だけどインチキじゃない。そこがディランの凄いところだと僕は思うんですが。「詩人とは常に真実を語る嘘つきのことだ」それではまた来月。





この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250629190000



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



<番組概要>番組名:村上RADIO〜ボブ・ディラン・ソングブック〜放送日時:6月29日(日)19:00〜19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/