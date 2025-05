STech I¤¬¡ÖSolution of the Year¡×¤È¡ÖPromotion of the Year¡×¤ò ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡ªGRANDIT AWARD 2024

STech Iは、2025年5月15日にGRANDITコンソーシアムを運営するインフォコムが発表した「GRANDIT AWARD 2024」において、「Solution of the Year」と「Promotion of the Year」をダブル受賞しました。

GRANDIT AWARD 2024

■「GRANDIT AWARD」について

GRANDIT AWARDは、「GRANDIT」の提案活動を通じて、お客様のビジネスの可能性を拡げ、企業価値を最大化し、顧客満足度の向上に貢献したパートナー企業を表彰するものです。

ソリューション部門賞である「Solution of the Year」は、アドオンモジュールやテンプレート、周辺サービスの提供により、お客様の課題解決に大きく貢献したパートナーに授与されます。

マーケティング部門賞である「Promotion of the Year」は、プロモーション活動を通して、GRANDIT事業の認知拡大に大きく貢献したパートナーに授与されます。

■「Solution of the Year」受賞タイトル 商社業務アドオンテンプレート「Natic Trade Master with GRANDIT」

STech Iは、丸紅株式会社に導入した「GRANDIT」をベースとした商社向けテンプレート「Natic Trade Master with GRANDIT」を2024年10月に販売開始しました。

商社業務に共通する業務要件への対応だけでなく、取扱商品(業界)の業務要件に対応する点が特徴で、2024年時点では化学品業界対応オプションが用意されており、今後各種業界オプションを増やしていきます。

■「Promotion of the Year」受賞タイトル 丸紅 GRANDIT導入事例 プロモーション活動

総合商社の丸紅株式会社は、“SAPの2027年問題”に対処するため、単体(丸紅本体)の10営業本部と国内の20事業会社(丸紅グループ)を対象に、STech Iが提案した純国産ERP「GRANDIT」を導入。

第一弾として2023年10月から2本部2事業会社においてGRANDITを稼働させ、アドオン開発を大幅に削減することでコスト削減とシステムの複雑化の解消を達成しました。

