日本・アジア各国の人気アーティストが集結！ASIAN HIPHOP CONNECTION「AH1」

AH1実行委員会は、日本・アジア各国の人気アーティストが集結するヒップホップフェス“ASIAN HIPHOP CONNECTION「AH1」”を2025年8月31日(日)に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo) 野外特設ステージにて開催します。

ASIAN HIPHOP CONNECTION「AH1」

開催日時 : 2025年8月31日(日)

OPEN 9:00 / START 10:00 / CLOSE 20:30

会場 : 愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

多目的広場野外特設ステージ

(愛知県常滑市セントレア5-10-1)

出演者 : 4月28日 第一弾出演者発表

チケット : 楽天チケットにて3月10日よりFIRST TICKET販売中!

アクセス : 名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩5分

主催 : AH1実行委員会

2025年は8月31日(日)に第三回目の開催が決定しました。

2024年 開催風景

2024年 開催風景

■ASIAN HIPHOP CONNECTION「AH1」について

アジアのHIPHOPを繋ぐプロジェクト構想“AH1”

アジア32カ国を横断する現代のシルクロードを目指して計画されているアジアハイウェイの路線の1つであるアジアハイウェイ1号線(AH1)が日本の東京を起点とし、韓国、中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマー、インド、バングラデシュ、パキスタン、アフガニスタン、イランを経由してトルコまでを繋いでいることから、我々もこの国を超えてアジアを繋ぐ「ASIAN HIGHWAY」のように日本からアジアのヒップホップが繋がり世界に日本のヒップホップを発信して行く道標となることをイメージし決定しました。

※Wikipedia参照

≪対象者≫

中学生・高校生から20代前半までのZ世代と言われる世代から、30代・40代の幅広い層の世代、家族連れまでが人気アーティスト及びフェスを楽しみにして参加しています。

TICKET SALES SCHEDULE

