¤â¤â¥¯¥íÉ´ÅÄ¡Ö¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×¡È¥°¥ë¡¼¥×Ç¯Ä¹ÁÈ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ë
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎSUZUKI¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡×¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤Ëºî¤ë¡ÈÁª¶Ê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTOP10¥Á¥ã¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡É¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTOP10¥Á¥ã¡¼¥È¡É¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£6·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥¥º¥Ê´¶¤¸¤ë¡ª ¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥·¥¹¥¿¡¼¥½¥ó¥°TOP10¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âè1°Ì¡§¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×¡ÊÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥¥Ã¥º¡¢¤À¤ó¤´¹ç¾§ÃÄ¡Ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö²Î»ì¤Î¡È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó ¼¡ÃË¡É¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï2¿Í»ÐËå¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3¿Í·»Äï¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤«¤Ê¤³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·»Äï¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¡£¾å¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
À¶Ìî¡§¤â¤â¥¯¥í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÊÇ¯Îð½ç¤À¤È¡Ë¹â¾ë¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉ´ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹â¾ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤Ê¤³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇÇ¯Ä¹¤Ï¡¢¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤ì¤Ë¡§¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤«¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ê¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¤«¤Ê¤³¡§»ä¤â¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ë¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÆ±»Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¶Ìî¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤ó¤´¤Ç¤¤¤¦¤È¡È¾å2¤Ä¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¶Ìî¡§¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤«¤Ê¤³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª ¤¤¤Ä¤â¡ÈÇ¯¾åÁÈ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡È¤À¤ó¤´¤Ç¤¤¤¦¤È¾å2¤ÄÁÈ¡É¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
----------------------------------------------------
6·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎSUZUKI¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢À¶ÌîÌÐ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/clover/
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¡È¤¢¡¼¤ê¤ó¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¡È¤«¤Ê¤³¡É¤³¤ÈÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¡È¤ì¤Ë¡É¤³¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢¡È¤·¤ª¤ê¤ó¡É¤³¤È¶Ì°æ»í¿¥
¢¡Âè1°Ì¡§¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×¡ÊÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢ÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥¥Ã¥º¡¢¤À¤ó¤´¹ç¾§ÃÄ¡Ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö²Î»ì¤Î¡È¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó ¼¡ÃË¡É¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï2¿Í»ÐËå¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3¿Í·»Äï¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤«¤Ê¤³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·»Äï¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¡£¾å¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
À¶Ìî¡§¤â¤â¥¯¥í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÊÇ¯Îð½ç¤À¤È¡Ë¹â¾ë¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉ´ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹â¾ë¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤«¤Ê¤³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇÇ¯Ä¹¤Ï¡¢¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤ì¤Ë¡§¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇÇ¯Ä¹¤«¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ê¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ë¡£
¤«¤Ê¤³¡§»ä¤â¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ë¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÆ±»Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¶Ìî¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤ó¤´¤Ç¤¤¤¦¤È¡È¾å2¤Ä¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¶Ìî¡§¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤«¤Ê¤³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª ¤¤¤Ä¤â¡ÈÇ¯¾åÁÈ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡È¤À¤ó¤´¤Ç¤¤¤¦¤È¾å2¤ÄÁÈ¡É¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
----------------------------------------------------
6·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎSUZUKI¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢À¶ÌîÌÐ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/clover/