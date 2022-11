モデルで女優のKoki,(19)が13日になった瞬間に、自身のインスタグラムを更新し、50歳の誕生日を迎えた父で俳優の木村拓哉を祝福した。

Koki,は赤ちゃんの頃に、長髪だった木村にキスされる写真や、同じくらいまで成長した現在、姉のCocomiが撮影した、ブラックコーデで木村がKoki,の腰を抱き、Koki,が木村の肩に手を乗せる父子ショットを公開。「Happy Birthday to the best dad in the World いつも本当にありがとう!トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです Love you」とつづった。

ネットには「とても素敵な2ショット」「この父娘の写真やばすぎる」「KOKIとキムタクのツーショ強すぎて眩しい……」「何て麗しくかっこ良い父娘なんだ」などの声が上がっていた。

また、木村の妻で歌手の工藤静香もインスタグラムのストーリーズでカスミ草の写真に「HAPPY BIRTHDAY」と記し、誕生日を祝っていた。