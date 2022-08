中国の動物園で飼育されているゾウが今月14日、落ちてきた靴を鼻で拾い上げて落とし主の男児に渡した様子を捉えた動画が話題を呼んでいる。自分の靴を受け取った男児は「ゾウさんはなんて優しいんだ!」と興奮したそうで、ゾウの行動にネット上でも「なんて賢くて美しい動物なの」と感動の声があがっている。『South China Morning Post』などが伝えた。

中国・山東省威海市にある動物園「神山野生動物自然保護区」で今月14日、男児がゾウを見学していた際に履いていた靴の片方を落としてしまった。男児はゾウの目線よりも高い場所から見学しており、靴はゾウたちが過ごしている下のエリアに落ちてしまったため自力で回収することはできなかった。スタッフに拾ってもらうしかないと思っていたその時、1頭のゾウが落ちていた男児の靴に近づき鼻で拾い上げた。

当時の様子を捉えた動画には、男児の靴を掴もうとするゾウの姿が映っている。その靴はとても小さかったので大きな鼻を使ってつまみ上げるのは難しいはずだが、ゾウは前脚と鼻を器用に使うと鼻先でしっかりと靴を掴むことができた。そしてゾウは落とし主も分かっていたようで、男児の方へ近づくと可能な限り鼻を伸ばして靴を差し出したのだ。

男児はゾウが拾ってくれた靴を受け取ることができ、お礼として近くにあった草を差し出すとゾウは鼻で受け取って口に運んでいた。ゾウの一連の行動を見た男児は「ゾウさんはなんて心が温かくて賢いんだ!」と興奮気味に話したそうだ。

同園のスタッフによると、男児の靴を拾い上げたのは雄のゾウ“マウンテン・レンジ(Mountain Range、25)”で、マウンテンは非常に頭が良く来園者に対してフレンドリーに接するそうだ。スタッフは「マウンテンは頻繁に人と交流してきたので、人間との基本的なコミュニケーションスキルを持っているのです。アジアゾウのマウンテンは、毎日水筒を拾う手伝いもしてくれています」と普段のマウンテンの様子を明かした。今回男児に靴を返したご褒美として、マウンテンはゾウが好んで食べるというスイカやバナナ、モモなどの果物を貰ったという。

今回のマウンテンの賢い行動を捉えた動画がネット上で拡散されると、「これは素晴らしい」「なんて素敵な生き物なんだ」「ゾウって本当に頭が良いよね」「地球上で最も美しい生き物のひとつだよ」「なんて賢くて美しい動物なの」など感動の声が相次いでいる。

ちなみに昨年にはインドネシアの動物園で檻の中に落ちたサングラスで遊ぶオランウータンの姿を捉えた動画が撮影され、「動物園にいるには賢すぎる」などの声があがり注目を集めていた。

画像は『South China Morning Post 2022年8月19日付「‘Some bananas next time’: adorable scene in Chinese zoo when 25-year-old elephant returns shoe dropped into pen by little boy」(Photo: SCMP composite)(Newsflare)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)