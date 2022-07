【Netflixおすすめ】週間ランキング：人気SFドラマの新シーズン2作品、1位を獲得したのは!?（6/27〜7/3）

Netflixで先週最も見られたTVシリーズTOP10を英語作品と非英語作品に分けて、ご紹介! 先週最も見られた海外ドラマとは…!? 『ストレンジャー・シングス』と『アンブレラ・アカデミー』がほぼ一騎打ち! 『クィア・アイ』のお料理担当こと、アントニの出演ドラマにも注目だ。

Netflix英語作品TOP10

1位 ストレンジャー・シングス 未知の世界4 ↑

2位 アンブレラ・アカデミー シーズン3 ↓

3位 ストレンジャー・シングス 未知の世界 ↑

4位 アンブレラ・アカデミー シーズン1 ↑

5位 ストレンジャー・シングス 未知の世界3 ↓

6位 ストレンジャー・シングス 未知の世界2 ↓

7位 ローワン・アトキンソンのヒトvsハチ シーズン1 ↑

8位 アンブレラ・アカデミー シーズン2

9位 ピーキー・ブラインダーズ シーズン6 ↓

10位 スノーフレーク・マウンテン 〜愛のムチ式サバイバル〜

Netflix非英語作品TOP10

1位 ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え シーズン1(韓国)→

2位 Yo soy Betty, la fea シーズン1(コロンビア)↑ ※日本未配信

3位 Café con aroma de mujer シーズン1(コロンビア)↑※日本未配信

4位 インティミダ シーズン1(スペイン) ↓

5位 還魂 シーズン1(韓国)

6位 Ghost Doctor(韓国)※日本未配信

7位 Malverde, El Santo Patron (メキシコ)↓※日本未配信

8位 BASTARD!! −暗黒の破壊神− シーズン1(日本) ↓

9位 ペーパー・ハウス シーズン1(スペイン)

10位 クイーンの帰郷 シーズン1(ポーランド)

イギリス発、新作リアリティショーがランクイン!

英語作品では、7月1日からシーズン4の後半にあたるVol.2の配信がはじまった『ストレンジャー・シングス 未知の世界4』が1位に。3億128万視聴時間を記録し、6週連続ランクインしている。これによって配信開始から28日以内の視聴時間が11億5124万時間と歴代最長時間になり、Netflixで最も視聴された英語作品となった。作中に使用されたケイト・ブッシュの「Running Up That Hill」やメタリカの「Master Of Puppets」といった80年代の楽曲が音楽配信チャートに再登場するなど、カルチャーにも影響を与えている本作。日本ではコラボカフェ「ストレンジャー・プロント」が9月4日(日)までの期間限定でオープンしたり、7月12日(火)から全国のファミリーマートにてコラボアイテムが発売されたりと、ストレンジャー・シングス旋風が席巻中。この夏、ますます盛り上がりを見せそうだ。

その他、『アンブレラ・アカデミー』や『ローワン・アトキンソンのヒトvsハチ』などがランキング争いを見せる中、10位に新作リアリティショー『スノーフレーク・マウンテン 〜愛のムチ式サバイバル〜』が初登場。

『Formula 1: 栄光のグランプリ』や『ザ・ジレンマ: もうガマンできない?!』などのリアリティショーが製作されてきたイギリスから、新たに放たれるサバイバル系リアリティショーのターゲットは、甘やかされたまま大人になった世間知らずの若者たち。可愛い子には旅をさせよということで、遂に決意した親たちによって山奥に放り出された10人の参加者は元海軍&元陸軍のジョエルとマットの元、自給自足の生活を強いられる。果たして、文句ばかりだった彼らに変化はあるのか…?

『クィア・アイ』アントニの演技にも注目

非英語作品では10位にランクインした『クイーンの帰郷』に注目。Netflixシリーズ『泥の沼』などにも出演する名優アンジェイ・セヴェリンが主演を務める全4話のヒューマンドラマ。パリで仕立て屋を営む一方、ドラァグクイーンのロレッタとして名を馳せるシルヴェストル。孫から手紙を受け取り、疎遠だった娘と再会するため故郷ポーランドに戻ることに。再び心を通わせることはできるのか…。

ポーランド出身キャストが多く揃う中、『クィア・アイ』の料理担当で知られるカナダ出身のアントニ・ポロウスキも仕立て屋で働く見習い役で出演。ポーランド人の両親をもち、ポーランド語を話す環境で育てられたというアントニは作中でも流暢なポーランド語を披露しており、新たな魅力をみることができる。今後ますます俳優としても活躍するアントニを見られるかもしれない。

(KanaKo)