超豪華ツーショットだ! ワシントン・ウィザーズ NBA のツイッターアカウントに、ウィザーズの 八村塁 選手(21)と エンゼルス 大谷翔平 投手(25)の豪華ツーショットがアップされた。ロサンゼルスのステープルズセンターで行われたレイカーズ戦の試合前と見られ、コートサイドで両雄が肩を並べている。大谷の1メートル93より10センチ高い2メートル03の八村。ネット上では「マジか、大谷選手よりはるかに大きいのか」「大谷が小さく見える」「小谷ですね」「Otani looks small next to him(彼の隣では大谷が小さく見える)」など驚きのコメントが寄せられた。